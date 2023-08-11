Виктория Лопырева: модель с Дона открыла ЧМ-2018 и стала светской львицей Расскажем историю жизни Виктории Лопыревой, узнаем сколько у нее детей и каковы последние новости о светской львице

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Виктория Лопырева

Сегодня белокурая телеведущая, поклонница футбола, участница различных шоу известна многим россиянам и не только им. Она продвигает культуру России в Арабских Эмиратах, занимается благотворительностью, воспитывает сына и хранит семейное счастье. Познакомимся подробнее с биографией Виктории Лопыревой и узнаем последние новости о ней.

Детская трагедия Вики Лопыревой

В детстве Вика Лопырева перенесла серьезную трагедию: в 1989 году, когда девочке было 6 лет, из семьи ушел ее отец Петр Крузе. Популярный в Ростове-на-Дону художник, он быстро обзавелся новой семьей, где у него появилась вторая дочь — Эмилия. Сводные сестры сначала активно общались, однако потом отец принял решение меньше участвовать в жизни Вики, и семьи постепенно отдалились. Много лет спустя Петр Крузе обратился к старшей дочери с просьбой помочь с деньгами на лечение Эмилии, которой диагностировали тяжелую стадию лимфомы. После того как Вика отказалась, отец окончательно прекратил общение с ней.

Позже на одном из ток-шоу Виктория Лопырева рассказала, что очень тяжело перенесла уход отца из семьи, тем более сразу после развода родителей у нее умерла любимая бабушка. Однако благодаря помощи и поддержке мамы Ирины Лопыревой Вике удалось справиться со стрессом.

Ирина Лопырева тоже была известной личностью в Ростове-на-Дону: она сделала карьеру манекенщицы в местном Доме моделей, а после активно вела собственный бизнес. После развода она вскоре тоже вновь вышла замуж. Новый супруг относился к Виктории как к родной дочери, и для девочки были открыты все дороги — юная Лопырева активно занималась танцами, увлекалась музыкой, интересовалась изучением иностранных языков, хорошо успевала по математике, много читала. Девочка также увлекалась скалолазанием и каталась на роликах.

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС Виктория Лопырева и Сергей Зверев

Взлет модельной карьеры

Виктория унаследовала прекрасные физические данные матери и рано превратилась из подростка в юную девушку. Увидев, что девочка обладает прекрасной внешностью, Лопырева-старшая по личной инициативе направила снимки дочери на предварительный тур проекта «Фотомодель Дона». Вика прошла отбор и одержала победу в этом конкурсе красавиц. Так в биографии Виктории Лопыревой появилась первая профессия — модель. В последующие несколько лет девушка регулярно занимала призовые места в таких конкурсах, как:

«Ростовская красавица»

«Лицо года»

«Золотая молния»

«Мисс Донбасс-Open 2002»

«Мисс фото России»

«Фурор года»

Однако для участия в соревнованиях требовались не только красивые лицо и фигура, но и умение правильно двигаться и держаться на сцене. Чтобы не отстать от соперниц, Лопырева брала уроки хореографии, а параллельно успевала учиться в ростовском вузе по специальности «управление предприятием». Вложения в себя вскоре окупились — Виктория регулярно одерживала победы в региональных состязаниях красавиц, а в 2003 году завоевала корону на конкурсе «Мисс Россия».

Вскоре Викторию пригласили на конкурс «Мисс Европа», однако в этот раз она появилась на сцене не как рядовая модель, а стала ведущей мероприятия. В 2005 году Виктория Лопырева получила должность руководителя конкурса «Мисс Россия» и приложила немало сил, чтобы сделать этот проект более комфортным для участниц и популярным для зрителей. Девушка получала множество предложений о съемках для глянцевых мужских журналов, ее фотосессии, в том числе и весьма откровенные, нередко появлялись на страницах таких изданий, как Playboy и MAXIM.

Параллельно в жизни Виктории Лопыревой стали возникать знакомства, благодаря которым она сумела пробиться на федеральные телеканалы.

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС Виктория Лопырева

Последние новости спорта и моды: как сложилась карьера Виктории Лопыревой на ТВ

Дебют Виктории на ТВ в качестве ведущей состоялся в проекте, созданном по заказу французского телеканала: девушка приняла участие в съемках документального фильма о Москве. После успеха проект был тиражирован для американского ТВ.

Период работы на отечественном телевидении в биографии Виктории Лопыревой начался с должности соведущей Льва Новоженова в передаче «Вопрос, еще вопрос». Затем в послужном списке теледивы появился проект «Футбольная ночь». В ходе шоу ведущие освещали последние события из мира футбола, уделяли внимание наиболее ярким моментам и рассказывали актуальные новости. Виктория Лопырева наряду с другими ведущими проекта общалась с приглашенными гостями ток-шоу. С этого периода футбол стал играть заметную роль в жизни девушки.

Вскоре Виктория приняла приглашение стать участницей шоу «Последний герой», где, несмотря на имидж нежной красавицы, достойно смогла пройти положенные по сценарию испытания. В дальнейшем Лопырева появилась в таких проектах, как:

«Реальный спорт».

«Достояние республики».

«Скорая модная помощь».

«Fashion Академия».

«Счастье! Видеоверсия».

«Футбольная кухня».

«Игры с Олимпом».

Весной 2009 года Виктория Лопырева была награждена дипломом «Самая стильная телеведущая года» по версии канала World Fashion Awards. Однако передачи, посвященные моде и предназначенные для женской аудитории, в репертуаре теледивы постепенно уступили место спортивным шоу.

Это принесло необычные результаты для девушки, которая начинала карьеру в качестве простой модели: в 2017 году Виктории Лопыревой выпала честь стать послом FIFA в ходе подготовки очередного чемпионата мира по футболу. Девушка лично была на жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле, а затем побывала в ряде стран — участниц предстоящих соревнований. Именно Виктория Лопырева вынесла на стадион мяч чемпионата 2018 года.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Запутанная личная жизнь Виктории Лопыревой

О личной жизни Виктории Лопыревой ходило немало слухов. В разное время ей приписывали романы с одним из участников шоу «Последний герой», с певцами, бизнесменами, футболистами и хоккеистами. В прессе даже появлялась информация, что модель зарабатывает на жизнь как эскортница. Однако достоверно известно лишь о нескольких ее романах.

Так, в 2011 году Виктория Лопырева официально встречалась с певцом Владом Топаловым. У пары были довольно скандальные отношения, сопровождаемые яркими выходами в свет, прилюдными сценами ревности и даже дракой. Считается, что поводом для расставания послужил конфликт Лопыревой с Филиппом Киркоровым, которого она осудила за его высказывания в адрес ростовской журналистки на одной из пресс-конференций. Виктория полагала, что возлюбленный займет ее сторону в этой ситуации, однако Топалов предпочел не ссориться с королем эстрады. Пара рассталась в 2012 году.

Вскоре у Виктории начался роман с футболистом Федором Смоловым. Этот союз продержался дольше: в 2013 году влюбленные рассказали поклонникам о помолвке и вскоре сыграли свадьбу на тропическом острове. Но уже в 2015 году супруги разошлись.

А в 2017 году о скором браке с Викторией Лопыревой внезапно объявил певец Николай Басков. Позже в СМИ активно обсуждалась идея, что такой ход был лишь рекламным трюком, призванным повысить интерес публики к медиаперсонам. Так или иначе, но брак заключен не был.

В конце 2018 года, после завершения всех мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу, телеведущая рассказала поклонникам о своей беременности. Имя отца ребенка она не называла, однако папарацци все же раскрыли эту тайну.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Виктория Лопырева: личная жизнь

Сколько детей у Виктории Лопыревой?

На фотографиях, сделанных во время отдыха на пляже, папарацци запечатлели Викторию Лопыреву с предпринимателем Игорем Булатовым. На тот момент бизнесмен был женат на Татевик Карапетян, дочери создателя ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.

Как только в прессе были обнародованы свидетельства его романа с телеведущей, Игорь Булатов развелся с супругой, несмотря на то, что у них недавно родилась дочь. Некоторые поклонники и коллеги Виктории крайне негативно отозвались об этом событии, обвинив Лопыреву в том, что она разрушила другую семью.

В феврале 2019 года у Виктории Лопыревой, которой к тому времени исполнилось 35 лет, родился сын Марк Лионель. А в конце того же года телеведущая вышла замуж за Игоря Булатова.

Лопырева активно ведет социальные сети, там часто появляются ее совместные фото с сыном. Прибавления в семействе теледивы и предпринимателя пока не ожидается, к тому же про семейную жизнь Виктория рассказывает мало. Поклонники связывают это с тем, что и второй брак теледивы потерпел крах. Сама же Виктория объясняет, что «счастье любит тишину».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Лопырева

Где Виктория Лопырева сейчас?

Многих поклонников беспокоит вопрос, где Виктория Лопырева сейчас? После рождения сына телеведущая исчезла с экранов. Однако она весьма активно ведет личные блоги в интернете, где рассказывает подписчикам о своих путешествиях. Знаменитость часто бывает за границей, отдыхает в экзотических странах. В частности, Виктория регулярно посещает ОАЭ, рассказывает арабским бизнесменам и представителям власти о русской культуре и менталитете. Лопырева стала одним из авторов идеи организации Международного фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества Matreshka Festival, который проходил в том числе в Дубае.

Помимо рассказов о сыне и путешествиях, телеведущая активно пропагандирует здоровый образ жизни. Известно, что сама Виктория после победы в конкурсе «Мисс Россия» из-за стресса набрала более 10 килограммов лишнего веса. К счастью, девушке удалось справиться с этой проблемой, и сегодня, несмотря на то, что ей недавно исполнилось 40 лет, Виктория находится в прекрасной форме. Особенно это раздражает ее завистников, которые высказывают предположения, что модель ложилась под нож пластических хирургов не только по поводу ринопластики, но и сделала множество других операций.

Еще Виктория на протяжении многих лет занимается благотворительностью: она привлекает к участию в различных акциях футболистов, певцов и других медиаперсон. Собранные таким образом средства Лопырева направляет детям и подросткам, которые нуждаются в поддержке. Одновременно теледива жертвует средства в пользу бездомных собак и кошек и принимает участие в благотворительных программах для защиты исчезающих видов диких животных.

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