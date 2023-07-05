Певец, искатель талантов и просто колоритный грузин Валерий Меладзе Автор культовых хитов, актер, продюсер — это все Валерий Меладзе. Узнаем о его биографии и личной жизни, а также расскажем, где Валерий Меладзе сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе сейчас

Валерий Меладзе появился на эстраде в 1989 году в составе группы «Диалог», и по сей день его характерный голос можно услышать из салонов автомобилей, на звонке смартфона или просто по телевизору. В биографии Валерия Меладзе есть и сольная карьера, и годы продюсирования, и роли в телефильмах. Он успешно передавал свой опыт участникам шоу «Голос. Дети» и выступал ведущим «Битвы хоров». А еще он заботливый отец и любящий муж.

Детство Валерия Меладзе

Сотрудница ЗАГСа в небольшом поселке под Батуми, где в 1965 году родился будущий певец, записала мальчика в свидетельстве о рождении под именем Валериан. По ее мнению, именно таким было полное имя, которое выбрали родители. Валера рос не очень послушным ребенком, постоянно находил приключения, любил играть на стройках, залезать в подвалы и проникать на стоящие у берега суда. В конце концов мальчика поставили на учет в милиции за кражу запчастей от трактора, из которых он хотел собрать прибор для определения электрического сопротивления.

В семье Меладзе никто прежде музыкой не увлекался. Тем не менее, Шота и Нелли Меладзе решили дать детям дополнительное образование и отдали Валеру вместе со старшим братом Костей в музыкальную школу. И если к учебе в обычной десятилетке Валерий относился прохладно, то занятиям на фортепиано уделял большое внимание. Закончив школу Меладзе-младший пошел работать на промышленное предприятие, однако вскоре решил получить высшее образование и вслед за Костей уехал в Украину, где успешно выдержал вступительные экзамены в Николаевский кораблестроительный институт. Именно в этом городе в биографии Меладзе впервые появилась эстрадная деятельность.

Сольный дебют Меладзе

Валера и Костя Меладзе впервые вышли на большую сцену в составе ансамбля института. Группа «Апрель», где они выступали, вскоре стала популярна далеко за стенами вуза и даже города Николаева. В конце концов братьев Меладзе заметил фронтмен украинской группы «Диалог» Ким Брейтбург и пригласил их войти в состав коллектива. Ребята выступали со знаменитым коллективом несколько лет, после чего Валера решил начать сольную карьеру.

Его сольный дебют состоялся также на Украине, на сцене фестиваля «Роксолана», который состоялся в Киеве в 1993 году. Песню для выступления написал Константин Меладзе. Вскоре для этой композиции — «Не тревожь мне душу, скрипка» — был снят клип и его показали в передаче «Утренняя почта». После этого Валерия Меладзе стали узнавать на улице, а коллеги признали его равным.

Хиты Меладзе

Дебютный альбом Валерия Меладзе, как и песня «Сэра», которая дала ему название, прочно вошел в топ музыкальных хит-парадов в 1995 году. Многие из песен, вошедших в сборник, популярны до сих пор:

Лимбо

Посередине лета

Ночь накануне Рождества

Чуть позже вышли еще две композиции, которые позволили Меладзе упрочить свою популярность:

Самба белого мотылька

Красиво

Актриса

Говорила ты

В короткие сроки популярность Валерия Меладзе выросла настолько, что в 1997 году он два дня подряд собирал полные трибуны СК «Олимпийский».

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Валерий Меладзе

Параллельная карьера

В начале 2000-х годов в биографии Меладзе появилась новая строка — он попробовал себя в качестве продюсера, представив публике группу «ВИА Гра». Слушатели и зрители благосклонно восприняли новый коллектив и Валерий Меладзе, чтобы закрепить успех, записал с девушками две совместные песни — «Притяженья больше нет» и «Океан и три реки».

Спустя пару лет Валерия стали регулярно приглашать в качестве актера в серию развлекательных телепроектов «Старые песни о главном», которые выходили на центральном канале в Новогодние праздники. Позже Валерий Меладзе снялся еще в нескольких музыкальных телефильмах, где исполнял как свои песни, так и произведения других авторов.

С 2004 года биография Меладзе пополнилась участием в различных телепроектах в качестве ведущего. С 2005 года она стал постоянным участником жюри международного конкурса юных музыкантов «Новая волна». Также заслуживает внимания участие братьев Меладзе в запуске седьмого сезона проекта «Фабрика звезд» в 2007 году. А с 2017 года Валерий Меладзе регулярно выступает наставником в телешоу «Голос. Дети».

Одновременно певец продолжал сольную карьеру, записывал новые песни, выпускал альбомы и снимался в клипах. С 2003 года он входит в состав партии «Единая Россия». В 2020 году был переизбран на второй срок в качестве члена городской Общественной палаты города Красногорска.

Фото: Сысоев Григорий/ТАСС Биография Валерия Меладзе

Новости об эмиграции Валерия Меладзе

В конце лета 2018 года в прессе появились сообщения о том, что Валерий Меладзе собирается получить гражданство Республики Грузия. Певец не стал опровергать это, однако, подчеркнул, что не планирует покидать Россию. А также напомнил публике, что он — грузин, родился и вырос под Батуми в те времена, когда Грузия и Россия входили в состав одного государства.

В начале 2022 года Меладзе публично заявил о том, что является противником СВО. После этого певец практически перестал вести социальные сети, после чего в прессе появилась информация о том, что он планирует эмигрировать из России.

Однако Валерий Меладзе оперативно сделал заявление, что не планирует покидать страну. В качестве доказательства он предлагал ознакомиться с гастрольным планом по России на ближайшие месяцы, который был опубликован на его официальном сайте.

Личная жизнь Валерия Меладзе

Личная жизнь — важная часть биографии Валерия Меладзе. Потому что семейное счастье он обрел благодаря своей деятельности в качестве шоумена.

Однако первый раз Валерий женился еще в юности, взяв в жены свою сокурсницу Ирину. Несмотря на то, что молодые были еще студентами, свадьбу сыграли по-грузински, на широкую ногу. На празднестве, которое прошло на родине Валерия, присутствовало более 200 человек. К сожалению, первый ребенок Валерия и Ирины умер через несколько дней после рождения. Однако спустя несколько лет у пары родилась дочь Инга, а за ней — София и Арина.

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press Личная жизнь Валерия Меладзе

Первый брак Валерия Меладзе стал распадаться с началом его продюсерской карьеры из-за романа с одной из солисток ансамбля «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. В 2009 году артист принял решение развестись с первой женой. Спустя пять лет, в 2014 году они расторгли брак.

Личная жизнь Валерия Меладзе тесно переплелась в его биографии с профессиональной деятельностью: сразу после развода он официально оформил отношения с Альбиной, которая на тот момент уже вышла из состава группы. Первого сына, Костю, Альбина родила от Меладзе еще в 2004 году, а в год свадьбы у пары появился второй сын — Лука. Третий ребенок четы, дочь Агата, появилась на свет два года назад.

Старшая дочь Валерия Меладзе первый раз вышла замуж в 2017 году за британца марокканского происхождения. Брак вскоре распался, но вскоре после развода у Инги начался роман с русским фотографом. Вторая дочь, Софья, осенью прошлого года тоже вышла замуж. Кроме того, старшие сестры Меладзе недавно вместе открыли в столице ресторан. Старшие дочери Валерия Меладзе активно путешествуют по миру, живут в Москве.

Также Валерий Меладзе в социальных сетях рассказывает о своих младших детях. Никто из них также не пошел по его стопам. Константин, по словам артиста, проявил математический склад ума. Младший сын, Лука, пока порадовал отца только формированием волевого характера, который позволяет мальчику добиваться поставленных целей.

Валерий Меладзе сейчас

В начале лета 2022 года артист заявил, что уходит из шоу-бизнеса и планирует заняться другой деятельностью. Однако в августе прошлого года Валерий Меладзе вновь дал концерт в столице. В настоящее время его российские поклонники опечалены тем, что в гастрольном графике артиста нет российских городов. Певец планирует выступать в Грузии, Армении, Германии, Чехии и Нидерландах.

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