«Совершает крупные ошибки»: что Ургант, Шейнин, Меньшова говорят о Познере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Владимир Познер отмечает 1 апреля день рождения. Журналисту исполнилось 90 лет. За всю свою карьеру он брал интервью у актеров, музыкантов, политиков не только в России, но и в США и странах Европы. В день 90-летнего юбилея журналиста NEWS.ru собрал, что думают о Познере его коллеги с телевидения и гости передач.

«Познер и хочет, и тревожит своими вопросами»

Ведущий Первого канала Артем Шейнин начал работать с Владимиром Владимировичем с 2000 года. Он был шеф-редактором программы «Познер», которая шла до 24 февраля 2022-го. Шейнин вспоминал, как они с Познером путешествовали по Америке.

«Из Нью-Йорка, потом по Западному побережью и через всю Америку назад. Было тысяч 10 км, может быть, больше. Он рулил сам всю дорогу. Он такой прям пацанский пацан. Был август, жуткая жара, мы несколько раз возвращались в номер отеля, чтобы сменить футболки. Мне было на тот момент 40 лет. И я просто рухнул на кровать от усталости, а Владимир Владимирович пошел ужинать. Больше того, на следующий день он пошел бегать. А ему на тот момент было 70 лет», — рассказывал Артем Шейнин в документальном фильме «Времена не выбирают».

Телеведущий Иван Ургант отмечал в той же картине, выпущенной к 85-летию Познера, что журналист хорошо умел слушать людей. «Я учусь у него всему. Просто задаю ему вопрос, а дальше Владимир Владимирович начинает говорить. А я тихонечко слушаю и мотаю на ус. И становлюсь немножко умнее», — говорил он в документальном фильме «Времена не выбирают».

Около 13 лет назад Марианна Максимовская назвала самые успешные, по ее мнению, проекты Познера. «Я прекрасно помню все его программы: „Человек в маске“, „Мы“, один из самых успешных проектов Познера „Времена“ — программа, которая всегда имела большой резонанс. То, что за Владимиром Владимировичем уже зарезервировано несколько страниц в энциклопедии российского телевидения, — это однозначно.

Познер — лучший в стране интервьюер, я это говорю абсолютно точно. Равного ему в России интервьюера просто нет. Люди разучились задавать вопросы. Это опасно — задавать вопросы, это не очень-то приветствуется, потому что не любят сейчас чиновники, чтобы их ставили в неудобное положение, журналисты не хотят тревожить своими вопросами власть имущих, а Познер и хочет, и тревожит, и делает это блестяще, да еще и так тонко, что на него не обижаются», — рассказывала РИА Новости телеведущая Марианна Максимовская.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Владимир Познер

«Беспокойство Познера мне понятно»

«Есть определенная стилистика, в которой работает Познер. Он говорит зрителю, что безусловно априори уважает мнение, любую позицию и даже любые заблуждения своего собеседника. И в наш варварский век, очень агрессивный, это очень важно», — рассказывал кинорежиссер Павел Чухрай в документальном фильме «Времена не выбирают».

«У меня не было никакого желания комментировать программу Познера. Казалось, что все сделали свои выводы и разошлись. Но у рафинированной интеллигенции, видимо, так не принято, и махать кулаками после драки для них дело обычное.

Вот и Владимир Владимирович которую неделю находит время и силы для поминания „никакого“, „пустого“, „бессильного“ Шнура, как бы объясняя зрителю, как нужно смотреть и понимать его программу, чтобы, не дай бог, у кого-нибудь не возникло „неправильное“ представление об этом интервью.

Беспокойство Познера мне понятно, как и его атеизм. Отведя себе роль телевизионного бога, нелогично было бы признавать наличие какой-либо силы над собой. Здесь только он», — написал рок-музыкант Сергей Шнуров отзыв на интервью с Владимиром Познером в своих социальных сетях.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Павел Чухрай

«Манера Познера кажется устаревшей»

Некоторые телеведущие позволяли себе критиковать Познера. По мнению Юлии Меньшовой, он нередко совершал ошибки во время интервью.

«Манера Владимира Познера говорить с гостями мне кажется уже устаревшей. Он очень интересный человек, хорошо подкованный в умении вести политические интервью. Но когда он приглашает людей на интервью, он вместе с командой совершает крупные ошибки. Например, когда к Познеру приходит гость из театральной среды, он может перепутать факты из биографии, даже когда основывает свой вопрос на этом факте», — делилась мнением актриса и телеведущая Юлия Меньшова в ток-шоу «ОК на связи!».

Телеведущий Александр Архангельский, наоборот, положительно оценивает опыт Владимира Владимировича.

«В любой профессии должны быть люди, которые эту профессию олицетворяют, независимо от того, нравятся они кому-то или не нравятся. Но и те, кому они нравятся, и те, кому они не нравятся, сходятся в одном — профессию без этого человека представить невозможно. Вот на такую роль наше телевидение выдвинуло Владимира Познера, и он с этой ролью успешно справляется, при том что он идет наперерез привычным ситуациям.

Он же пришел на ТВ, если я не ошибаюсь, отметив полувековой юбилей, и пришел всерьез и надолго. Его опыт — это опыт ярких компромиссов, потому что, несомненно, он и балансировал на краю, и шел на самоограничение ради того, чтобы сохраниться в телевизионном качестве, но неизменно выруливал от компромиссов к решению главной своей задачи — к созданию дискуссионного поля на современном российском телевидении», — сказал академик АРТ телеведущий Александр Архангельский.

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