Познер вернется на Первый канал? Чем недовольны россияне

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Владимир Познер

Журналист Владимир Познер вернется в эфир Первого канала, однако не всех россиян устраивает такой сценарий. Почему зрители не рады семикратному лауреату премии ТЭФИ?

Что известно о возвращении Познера на Первый канал

Первый канал анонсировал премьеру документального фильма о журналисте «Владимир Познер. 90 минут». Показ картины запланировали на ночь 1 апреля в честь 90-летия ведущего.

В аннотации документальной ленты сказано, что фильм создан на основе автобиографии Познера, а его формат представляет собой видеокнигу. Картина разделена на восемь частей. Каждая из них расскажет об отдельном отрезке жизни журналиста.

Первый канал обещает, что в фильме будут показаны личные признания, воспоминания и рассказы о семье Познера, а также «оценки прошлого с высоты прожитых лет».

Почему в РФ против возвращения Познера на ТВ

Блогер, журналист и общественный деятель Вадим Манукян выступил против возвращения Познера на Первый канал. Он уверен, что на телевидении не следует демонстрировать документальные картины, посвященные «неоднозначным личностям».

«В данном случае редакционная политика Первого канала не выдерживает никакой критики. Мы должны быть в контексте сегодняшней ситуации. <...> Хочется задать вопрос: с кем вы, господа телевизионщики? После 2022 года мир поменялся. Познер не высказывает свою позицию, но она понятна. Я считаю, что прославляющие подобных личностей передачи не стоит ставить даже ночью!» — заявил Манукян в разговоре с интернет-изданием «Абзац».

Блогер саркастически предложил Первому каналу выпустить документальный фильм о народной артистке СССР Алле Пугачевой, поскольку той в середине апреля исполняется 75 лет. Манукян считает, что редакционную политику Первого канала давно пора менять.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Вадим Манукян

Что Познер говорил об СВО

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 Первый канал убрал авторскую программу журналиста «Познер» из эфира. Решение продюсеров ведущий объяснил курсом на информационную деятельность.

«Меня спрашивают, почему с 28 февраля не выходит программа „Познер“? Отвечаю: с 24 февраля Первый канал стал информационным каналом», — написал журналист в своем Telegram-канале.

В марте 2023 года Познер в одном из интервью заявил, что люди в его окружении против действий российских властей по отношению к Украине. Сам журналист не раскрыл свою позицию об СВО.

По мнению Познера, президент России Владимир Путин начал спецоперацию, поскольку не хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Журналист отмечал, что перед началом СВО российский глава государства требовал от США гарантий безопасности, исключающих членство Киева в Альянсе, но Запад надеялся, что «медведь попадет в эту ловушку».

При этом он не отвечал на вопросы о том, согласен ли с точкой зрения Путина и действиями российских властей. По его словам, «это не имеет значения».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Познер

Уезжал ли Познер из России

СМИ писали, что, оставшись без работы, Познер уехал из России. Подогревала эти слухи информация о наличии у журналиста французского и американского гражданства, а также недвижимости во Франции.

СМИ сообщали, что Познер обосновался после отъезда в Париже. В январе 2023 года журналиста вместе с супругой заметили на премьере спектакля Ренаты Литвиновой в столице Франции.

Позже журналист Михаил Шахназаров заявил, что Познер переехал в США. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором телеведущий поет джаз, а за его спиной аплодирует Леонид Ярмольник.

В июне прошлого года Познер прилетал в Москву. Актриса Лиза Арзамасова в соцсетях опубликовала ролик со встречи с архитектором Сергеем Кузнецовым в российской столице. На видео Познер сидел в кресле перед экраном.

В августе того же года телеведущего заметили на итальянском курорте. Фотографии журналиста опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

В ноябре 2023 года шоумен Иван Ургант вместе с Познером представил в Дубае телевизионный проект «Путешествие Познера и Урганта». Во время мероприятия телеведущих спросили, когда наступит мир во всем мире. Познер выразил сомнения, что такой день вообще когда-либо настанет, однако не стал давать конкретного ответа.

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