«Ужас, боль и горе»: Ургант описал эмоции после трагедии в «Крокусе» Ургант выразил слова поддержки пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выразил слова поддержки пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Он назвал трагедию чудовищной, отметив, что испытывает «ужас, боль и горе».

Нет слов, способных описать ужас, боль и горе. Соболезнования всем пострадавшим в этой чудовищной трагедии. Спасибо тем, кто спасал, выводил, помогал, укрывал, — написал телеведущий.

О трагедии ранее высказался секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он назвал теракт чудовищным, а также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, организаторы и исполнители атаки не останутся безнаказанными.

Следственный комитет сообщил, что, по последним данным, жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье стали 93 человека. При этом ведомство отмечает, что это число еще возрастет. Отмечается, что некоторые погибшие скончались из-за отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.

Многие звезды шоу-бизнеса сообщили об отмене или переносе своих концертов в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Среди них Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Егор Крид, Сергей Жуков, Юлия Паршута, Mary Gu. В своих социальных сетях звезды также выразили соболезнования родным и близким погибших.