Соседов назвал Познера одним из лучших журналистов мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов назвал Владимира Познера одним из лучших журналистов в мире. Как рассказал он в беседе с изданием «Страсти», Познер всегда находился в шикарной физической и интеллектуальной форме. При этом пропажу журналиста из эфира критик связал с его желанием после насыщенной карьеры отправиться на заслуженный отдых.

Познер всегда выходил в эфир в отличной физической и интеллектуальной форме, он не может позволить себе выглядеть хуже. Это один из лучших журналистов мира, — заявил Соседов.

Он добавил, что если бы Познер сейчас был в эфире в той же блестящей форме, то имел бы успех на любом канале. По мнению Соседова, вероятно, журналист теперь уже отдыхает, может, уехал куда-нибудь, поскольку «возраст говорит сам за себя».

Первый канал ранее анонсировал премьеру документального фильма о журналисте «Владимир Познер. 90 минут». Показ картины запланировали на ночь 1 апреля в честь 90-летия ведущего.

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022-го Первый канал убрал авторскую программу журналиста «Познер» из эфира. Решение продюсеров ведущий объяснил курсом на информационную деятельность. Позднее, в марте 2023 года, Познер в одном из интервью заявил, что люди в его окружении против действий российских властей по отношению к Украине. При этом сам журналист не раскрыл свою позицию об СВО.