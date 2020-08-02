Максимовская с супругом вышли в свет в лавандовых нарядах

https://static.news.ru/photo/ffd1b344-d4b6-11ea-b5e0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Борисов и Марианна Максимовская Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Светская жизнь в Москве активизируется после смягчения коронавирусных ограничений. 1 августа в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера кинокомедии Евгения Шелякина «Хэппи-энд», на которую пришли многочисленные российские знаменитости. Фильм рассказывает о приключениях пожилого россиянина, который обнаружил себя в Таиланде, не помня ничего о своём прошлом.

Среди прочих гостей были телеведущая Марианна Максимовская с супругом, медиаменеджером Владимиром Борисовым, передаёт KP.RU. Пара выбрала наряды лавандового цвета, модного в этом сезоне. 50-летняя звезда отечественного телевидения надела шёлковую рубашку, а к ней подобрала туфли и сумку в тон. Борисов для гармонии с образом жены набросил на плечи жилетку лавандового оттенка.

В одном стиле также оделась другая звёздная пара, замеченная на премьере — бывший солист группы «На-На» Владимир Лёвкин и его жена Марина Ичетовкина предстали в образах в стиле кэжуал, сделав акцент на бежевом цвете.

Максимовская и Борисов воспитывают 8-летнюю дочь Евгению. Для телеведущей это второй брак. О первом муже она старается не распространяться, в 1991 году у пары родилась первая дочь Максимовской — Александра. Как писал NEWS.ru, старшая дочь телеведущей в 2019 году угодила в неприятную историю — её задержали с наркотиками, когда она была на последнем триместре беременности.