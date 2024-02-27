Познер, служба в Афганистане, пиар от либералов: как живет Артем Шейнин

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Артем Шейнин

Артем Шейнин знаком зрителям Первого канала по программе «Время покажет», однако мало кто знает, что журналист имеет образование историка и служил в Афганистане. Что известно о личной жизни телеведущего, правда ли, что его пиарили либералы?

Что известно о биографии Артема Шейнина

Шейнин родился в 1966 году в Москве. В детстве и юности будущий журналист увлекался рукопашным боем. После выпуска из школы Шейнин пришел в военкомат и попросился в Воздушно-десантные войска. После этого мужчину направили в ДОСААФ, где он впервые прыгнул с парашютом.

«В десанте я получил все те нравственные и волевые установки, которыми живу и руководствуюсь до сих пор. Там я узнал, что означают такие понятия, как долг, честь, дружба, верность, выполнение приказа, ответственность, надёжность. В ВДВ всё это не пустой звук — это их суть!» — говорил Шейнин в интервью «Завтра».

Будущий журналист проходил военную службу в 1984-1986 годах. Шейнин принимал участие в составе ОКСВА в боевых действиях в Афганистане. Сначала он служил в составе 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (56-й гв. одшбр) 40-й общевойсковой армии (40 ОА) Туркестанского военного округа ВС СССР, а на втором год был назначен командиром отделения. Шейнин получил звание гвардии сержант ВДВ. После окончания службы он написал несколько книг о войне в Афганистане.

В 1993 году Шейнин окончил исторический факультет МГУ, после чего начал работу антропологом. С 1996 года он путешествовал по Чукотке и Сахалину, пока не увидел в газете объявление, что в программу «Бесконечное путешествие» на телеканале РТР требуется ведущий. Кастинг Шейнин не прошел, но его назначили редактором программы. Затем он занимал аналогичную должность в ток-шоу «Национальный интерес с Дмитрием Киселевым.

Шейнин также работал в качестве редактора и корреспондента над документальными фильмами из серии «Новейшая история» на НТВ, а также был шеф-редактором программ «Вместе», «Забытый полк» с Евгением Кириченко и «Однокашники» с Егором Пироговым.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Артем Шейнин

Кем Артем Шейнин работал на «Первом канале»

С 2000 года Шейнин начал работать с телеведущим Владимиром Познером. В разные годы Шейнин был шеф-редактором программы «Времена» и был ее руководителем.

С ноября 2008 по февраль 2022 года Шейнин руководил программой «Познер». Кроме того, он был креативным директором документальных проектов о путешествиях Познера и Ивана Урганта. К фильмам «Одноэтажная Америка», «Их Италия», «Германская головоломка», «Англия в общем и в частности», «Еврейское счастье» он сам придумывал название.

C августа 2014 года Шейнин является продюсером ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». Пост Ведущего журналист занял после того, как Петра Толстого избрали депутатом Госдумы.

В 2017 году Шейнина номинировали на премию «ТЭФИ» в категории «Вечерний прайм» в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма».

«Таких ведущих, как Артем Шейнин, на ТВ еще не было. Он прошел афганскую войну, знает, как живут обычные люди. Артему зрители негласно дали звание „народный“, и если кого-то обидят, они пишут Теме, зная, что он своих не бросает», — говорила коллега Шейнина Екатерина Стриженова в интервью Teleprogramma.pro.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Артем Шейнин

Во время ведения политических ток-шоу Шейнин часто критикует Запад и США и не стесняется высказываться резко в адрес властей. Во время одного из выпусков программы «Время покажет» режиссер Григорий Амнуэль назвал Моторолу (комантира отдельного разведбатальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова) убийцей, которого нельзя считать героем. В ответ на этот Шейнин заявил, что тоже убивал, но с ним разговаривают и считают «вполне себе легитимным».

После этого в Сети разгорелась бурная дискуссия. По словам Шеина его слова вырвали из контекста и устроили «информационную провокацию».

«Вся эта кампания закончилась почти сразу же. По инициативе самих ее авторов. Почему? Потому что произошло неожиданное: после того поста мне вдруг начали писать люди, в том числе из либерального лагеря, со словами одобрения. Люди просто посмотрели мою биографию и всё поняли. Я был безгранично удивлён такой поддержке. Вышло так, что авторы провокации „подорвались“ на своей же бомбе. Они организовали мне сумасшедший пиар», — рассказывал Шейнин в разговоре с KP.RU.

Есть ли жена у Артема Шейнина

Шейнин женат вторым браком. С первой супругой у него родил сын Дмитрий.

Второй раз Шейнин женился на химике Ольге. От нее у журналиста есть 21-летняя дочь Дарья и 12-летний сын Григорий.

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