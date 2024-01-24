Пугачева и Галкин: последние новости 24 января, где сейчас, отмены, критика

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева, Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) больше месяца не раскрывают своего местоположения. Какие последние новости о них известны, почему были отменены концерты шоумена, могут ли супругов лишить имущества в России?

Где отменили выступления Галкина

Концерт Максима Галкина отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были состояться 24 и 25 января соответственно.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сообщил источник.

Помимо этого, недавно власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали юмориста на 100 тысяч дирхамов (примерно 2,4 млн рублей) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Комик негативно высказывался о России, а также на одном из выступлений продолжил за зрителями фразу украинских националистов.

Как Пугачева связана с «отменой» Киркорова

По информации MK.RU, Алла Пугачева могла сыграть роль в «отмене» своего экс-супруга народного артиста России Филиппа Киркорова. Дело в том, что после отъезда Примадонны из России Киркоров начал положительно отзываться о ней и даже процитировал ее во время недавнего выступления в Дубае.

По данным издания, в российском шоу-бизнесе считают, что именно позитивные комментарии о Пугачевой стали одной из причин «бойкота», объявленного музыканту после его участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Могут ли забрать имущество у Пугачевой и Галкина

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии и еще ряд преступлений, если нарушившие закон действовали из корыстных побуждений или по найму.

Член комитета Государственной думы по безопасности Андрей Луговой отметил, что законопроект не направлен на VIP-персон, уехавших из РФ, в частности Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Однако, по его мнению, конфискация их имущества послужила бы сигналом тем, кто хочет встать на путь предательства интересов своей страны.

«Законопроект не направлен против отдельных граждан, в том числе против тех, к кому есть повышенное внимание СМИ. Как известно, перед законом все равны, и Уголовный кодекс все должны чтить одинаково. В то же время, безусловно, восстановление справедливости, возбуждение уголовных дел, лишение почетных званий, конфискация имущества в отношении упомянутых лиц послужит сигналом всем, у кого закралась мысль встать на путь предательства интересов своего народа и своей страны», — сказал Луговой NEWS.ru.

Кто критиковал Пугачеву и Галкина

Композитор и музыкант Евгений Кобылянский надеялся, что Алла Пугачева «отменит» Максима Галкина. По его мнению, Примадонна должна была поступить по-другому в сложившейся ситуации.

«На мой взгляд, человек ее статуса и уровня должен был поступить по-другому. И, честно говоря, я надеялся на то, что она, „отменив“ свое нынешнее окружение — Галкина и остальных, — скажет: „Россия, я с тобой!“ Я предполагал, что она будет под российским флагом», — признался музыкант NEWS.ru.

Актриса Татьяна Васильева называла Пугачеву глупой из-за того, что она покинула Россию. По ее мнению, на решение о переезде исполнительницу подтолкнул Галкин.

«Она величайшая, но она глупая. Чего она туда поперлась?» — говорила Васильева в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Актриса Лариса Лужина заявляла, что изменила свое мнение о Примадонне после ее отъезда из РФ и критики соотечественников.

«Она тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что Алла — такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее. Все мы из крепостных, господи, всю жизнь были и будем, тем более актеры», — высказывалась она.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин больше месяца не раскрывают своего местонахождения. В декабре супруги ездили в Израиль, где посетили день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми планировали переехать в Лондон, но, как сообщил ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин отправятся на ПМЖ в США.

По данным KP.RU, у Примадонны есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова.

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