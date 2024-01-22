В России хотят лишать имущества за фейки об армии В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственную думу внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Депутаты предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Информация об этом появилась на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью кодекса, касающуюся конфискации имущества, и расширение перечня преступлений, по которым возможно такое наказание. В частности, к ним предлагается отнести преступления, которые связаны с публичными призывами к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

В списке авторов проекта закона указываются спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава «Единой России» Владимир Васильев, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие парламентарии. Отмечается, что законопроект направлен на защиту обороноспособности, конституционного строя и безопасности России.

Ранее в ГД направили законопроект, по которому предлагается ввести ограничения в 90 дней для перерасчета платежей владельцев недвижимости по инициативе поставщиков коммунальных услуг. Слуцкий заявил, что это поможет защитить добросовестных собственников помещений от возможных изменений размера платы за истекший период и перерасчета платежей в большую сторону.