В Госдуме сообщили, станут ли суды сводить счеты с «условным Галкиным» Депутат Луговой — для NEWS.ru: судебная власть не будет сводить счеты с Галкиным

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Нет никаких оснований полагать, что судебная власть начнет сводить счеты с «условным Галкиным» (шоумен Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Так он ответил на вопрос NEWS.ru о том, не станет ли новый закон о конфискации имущества за фейки об армии поводом для злоупотреблений.

Реализация вносимых в Уголовный кодекс поправок будет осуществляться в судебном порядке. Нет никаких оснований полагать, что судебная власть начнет сводить какие-то счеты с условным Галкиным, — заверил Луговой.

Ранее Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь Максима Галкина к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса, по которым может грозить наказание до 15 лет лишения свободы. По словам парламентария, артист распространяет фейки об армии и дискредитирует ВС РФ.

Закон, о котором идет речь, Луговой назвал сигналом тем, у кого «закралась мысль встать на путь предательства». По его мнению, инициатива не направлена против отдельных граждан, в том числе против тех, к кому приковано повышенное внимание СМИ, но Уголовный кодекс все должны чтить одинаково.