«Конфисковать всё имущество предателей»: Луговой о Пугачевой и новом законе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Луговой

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии и еще ряд преступлений, если нарушившие закон действовали из корыстных побуждений или по найму. Авторами резонансного законопроекта выступили 335 депутатов. Член комитета Государственной думы по безопасности Андрей Луговой рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, коснется ли инициатива всех нарушителей или же затронет только VIP-персон.

«Наличие идеологических соображений — отговорки предателей»

— Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, за фейки о российской армии (и еще по семи статьям) планируют конфисковывать имущество. Как это будет работать на практике? Есть ли уже понимание механизма?

— Механизм реализации внесенных поправок в Уголовный кодекс ничем не будет отличаться от порядка конфискации и лишения специальных званий, уже предусмотренных санкциями действующих статей УК РФ и установленных Уголовно-процессуальным кодексом и законом об исполнительном производстве.

Все решения должны быть приняты в судебном порядке и далее исполняться в установленном законом порядке.

— Закон, если таковой будет принят, также позволит судам лишать граждан почетных званий. Зачем это делается? И будет ли он касаться селебрити, которые ранее покинули Россию? Например, Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Леву из группы «Би-2» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Артура Смольянинова?

— Наличие идеологических соображений — это журналистский штамп и отговорки предателей, которые не захотели отказываться от комфортной жизни. В отличие от наших граждан, наградивших их почетными званиями и веривших в их честность и порядочность. Поэтому россияне абсолютно справедливо ставят вопрос о лишении таких предателей званий, которые они ранее получили.

Никто не ограничивает свободу передвижения и право жить там, где комфортно человеку, но при этом никто не должен предавать свою страну, наших граждан, очернять наши вооруженные силы и распространять фейки.

Направлен ли закон против Пугачевой и Галкина?

— Можно ли говорить, что законопроект направлен на VIP-персон, в первую очередь уехавших из России, или это не так? Стоит ли опасаться Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Алле Пугачевой, актеру Дмитрию Назарову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

— Законопроект не направлен против отдельных граждан, в том числе против тех, к кому есть повышенное внимание СМИ. Как известно, перед законом все равны, и Уголовный кодекс все должны чтить одинаково.

В то же время, безусловно, восстановление справедливости, возбуждение уголовных дел, лишение почетных званий, конфискация имущества в отношении упомянутых лиц послужит сигналом всем, у кого закралась мысль встать на путь предательства интересов своего народа и своей страны.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин и Алла Пугачева

— Как связана конфискация имущества и наград с фейками об армии? Какая основная цель этой меры?

— Основная цель законопроекта — охрана общественной безопасности и порядка, справедливое наказание за распространение заведомо ложной информации и восстановление справедливости.

Деятели, которые заработали здесь материальные блага, должны осознавать, что они получили их благодаря возможностям, которые им дали наше государство и граждане. Соответственно, чтобы восстановить справедливость, нужно конфисковать все имущество лиц, вставших на путь предательства и очернения собственного народа.

В чем обвиняют Божену Рынска

— Нет ли опасности, что после введения закона некоторые будут злоупотреблять им для сведения личных счетов?

— Реализация вносимых в Уголовный кодекс поправок будет осуществляться в судебном порядке. Нет никаких оснований полагать, что судебная власть начнет сводить какие-то счеты с условным Галкиным. Также хотелось бы обратить отдельное внимание на поправки в статью 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Появляется новый квалифицирующий признак — пункт «д»: совершение преступления «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Не так давно я направил обращение в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Божены Рынска, которая позволила себе омерзительные высказывания в отношении русских. И если до предлагаемых поправок эту особу можно было привлечь по статье УК РФ за возбуждение ненависти либо вражды, то теперь таких лиц — за действия, направленные против государства, в чем и состоял ее умысел.

По каким статьям будут лишать имущества

Согласно внесенному законопроекту, конфисковывать имущество предлагается по восьми уголовным статьям. В число соавторов документа вошли главы всех фракций, кроме «Новых людей», и большинство депутатов нижней палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что проект поправок в Уголовный кодекс России о конфискации имущества «позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ», а также позволит судам лишать граждан почетных званий.

Фото: duma.gov.ru Вячеслав Володин

Если закон примут, имущество смогут конфисковывать у осуждённых по восьми статьям:

«Распространение фейков об армии» (207.3 УК РФ);

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (280 УК РФ);

«Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ» (280.1 УК РФ);

«Дискредитация ВС РФ» (280.3 УК РФ);

«Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (280.4 УК РФ);

«Призывы к введению санкций в отношении РФ и её граждан» (284.2 УК РФ);

«Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия» (284.3 УК РФ);

«Реабилитация нацизма» (354.1 УК РФ).

В настоящее время законодательство допускает лишение наград только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Как отметил в разговоре с «Интерфаксом» руководитель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, новый закон не будет иметь обратной силы.

Известно, что за минувшие два года следователи завели 273 уголовных дела по статье о распространении ложной информации о вооруженных силах, Следственный комитет направил в суд 134 уголовных дела, фигурантами которых стали 136 человек.

В соответствии с нынешними законами и специальным постановлением Верховного суда от 2018 года, по террористическим и экстремистским делам конфискуемое имущество должно быть «орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления».

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