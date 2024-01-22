Мэр Саратова опровергла фейки о подготовке нападений на школы города В Саратове призвали не верить фейковым сообщениям о подготовке к терактам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове через мессенджеры распространяются фейковые сообщения о подготовке терактов в местных школах, сообщила в Telegram глава города Лада Мокроусова. Она призвала не поддаваться панике, отметив, что ранее подобные сообщения появлялись в других регионах.

Уважаемые саратовцы, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения провокационного содержания, направленные на создание панических настроений. Аналогичные фейковые сообщения ранее распространялись в других городах. Прошу вас соблюдать спокойствие, — написала Мокроусова.

Она добавила, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов. Об этом же сообщал глава Краснопартизанского района Саратова Юрий Бодров.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, попытавшегося поджечь один из объектов Минобороны России. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю заявили, что мужчина 1979 года рождения готовился к совершению теракта по указанию неназванной военизированной организации, признанной террористической и запрещенной на территории России.