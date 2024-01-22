Жителя Алтайского края задержали при попытке совершить теракт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, попытавшегося поджечь один из объектов Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю заявили, что мужчина 1979 года рождения готовился к совершению теракта по указанию неназванной военизированной организации, признанной террористической и запрещенной на территории России. По версии следствия, он связался с ее представителями по собственной инициативе, после чего подготовил «коктейли Молотова».

Мужчину задержали непосредственно при попытке теракта. Задержанный признал свою вину, суд заключил его под стражу.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска за планирование убийства российских военных. По версии следствия, задержанный является агентом Главного управления разведки Украины. Мужчину также подозревают в сборе и передаче данных об используемых армией РФ радиочастотах украинской стороне. Против него возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».