В России осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту В Приморье бойцу дали два года колонии за оправдание терактов на Крымском мосту

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии-поселения за оправдание терактов на Крымском мосту и пропаганду терроризма, сообщается на сайте инстанции. Мужчина заявил сослуживцам, что одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильными. Вину он признал целиком.

Тихоокеанский флотский военный суд признал Бондаренко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), на основании которой назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, после того как на витрине одного из гипермаркетов города обнаружили открытку с украинской символикой. Открытка также содержала оскорбительные высказывания.

По данным издания, в полицию обратился охранник гипермаркета на Таллинском шоссе, открытка находилась среди прочих товаров, связанных с новогодними праздниками. Правоохранительные органы пытаются выяснить происхождение этой листовки. Информация передана в управление ФСБ.