Открытка в гипермаркете Петербурга стала причиной уголовного дела Полиция возбудила дело из-за открытки с символикой Украины в магазине Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, после того как на витрине одного из гипермаркетов города обнаружили открытку с украинской символикой, сообщает 78.RU. Открытка также содержала оскорбительные высказывания.

По данным издания, в полицию обратился охранник гипермаркета на Таллинском шоссе, открытка находилась среди прочих товаров, связанных с новогодними праздниками. Правоохранительные органы пытаются выяснить происхождение этой листовки. Информация передана в управление ФСБ.

В декабре в одном из детских садов Хабаровска после спортивных соревнований детям выдали грамоты с символикой Украины. В управлении образования заявили, что инструктор по физкультуре по незнанию распечатала шаблон из интернета. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принес публичные извинения родителям воспитанников детского сада за этот инцидент.

До этого учительницу одной из самых крупных школ Севастополя уволили после того, как она переставила шарики на партах в соответствии с цветами украинского флага. Желто-голубые украшения не оценили родители. По словам руководителя школы, родители купили воздушные шарики и украсили ими кабинет в свободном порядке.