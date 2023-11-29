«Это отдельное поле боя»: депутат Луговой высказался о российской культуре Луговой рассказал министру культуры Любимовой о пропаганде семейных ценностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Луговой

В рамках российской культуры необходимо противопоставить «загниванию» недоброжелателей пропаганду семейных ценностей, заявил на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой депутат Госдумы Андрей Луговой, передает корреспондент NEWS.ru. Он назвал культуру отдельным «полем боя» в противостоянии с западной цивилизацией.

В условиях СВО мы понимаем, что культура народов Российской Федерации всегда стояла поперек горла нашим недружественным партнерам. Это отдельное поле боя. И благодаря своей самобытности, мы выдерживали удары судьбы и не позволяли никогда и никому сломать нашу эту генетическую основу. Мы уделяли особое внимание на встрече с министром вопросам пропаганды семейных ценностей, демографии. А они там находятся в ситуации загнивания, — уверен Луговой.

Любимова проводила встречу с руководителями и членами фракций «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР. 29 ноября она выступила с докладом перед членами Госдумы, где сообщила, что самым кассовым фильмом в 2023 году стала картина «Чебурашка». В сентябре пресс-служба Всероссийской государственной телерадиокомпании сообщила о запуске производства второй части «Чебурашки». Премьера ленты запланирована на 1 января 2026 года.