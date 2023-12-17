Красноярского рэпера задержали по подозрению в русофобии Волк: участника рэп-баттла заподозрили в разжигании межнациональной ненависти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники московской полиции задержали уроженца Красноярского края, который подозревается в разжигании межнациональной ненависти, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Молодой человек участвовал в рэп-баттле, в ходе которого оказался чрезмерно невоздержан в словах.

Отмечается, что в своих текстах задержанный допустил выражение, возмутившее зрителей мероприятия. В частности, он говорил об избиении беременных русских женщин, называя это «превентивным ударом».

26 ноября на своём рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом и всеми русскими женщинами, — заявил исполнитель при задержании.

В результате произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В ходе обыска у молодого человека изъяты мобильные устройства, в том числе с записью, имеющей доказательное значение. Комплекс следственных действий продолжается.

Ранее прокуратура начала проверку публикаций певца Шарлота на признаки статьи «Возбуждение ненависти либо вражды». Молодой артист публично сжег российский паспорт, топтал георгиевскую ленту в виде буквы Z и снимал пародию на клип SHAMAN.