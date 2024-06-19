Молодая невеста, скандалы, завещание: как живет Григорий Лепс

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс и Аврора Киба

KP.RU сообщило, что российский певец Григорий Лепс сделал предложение руки и сердца 18-летней студентке МГИМО Авроре Кибе. Что об этом известно, как живет артист, в каких скандалах был замечен?

Правда ли, что Лепс собрался жениться

Издание со ссылкой на друзей артиста пишет, что девушка пока не дала ответ 61-летнему избраннику.

«Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться!» — приводит KP.RU слова источников.

Издание отметило, что Лепс уже неоднократно появлялся на публике с молодой подругой. Так, пишет KP.RU, пару заметили на вручении музыкальной премии и на вечеринке Петербургского международного экономического форума.

Сам Лепс впервые появился с молодой девушкой, которая значительно младше него, на премии МУЗ-ТВ — 2024. Юморист Владимир Маркони спросил у исполнителя, считает ли он эту девушку невестой. Лепс отметил, что на этот вопрос пока нет четкого ответа.

«Она пока не решила, но, скорее всего, да», — ответил Лепс.

Также певец рассказал, что он думает о молодых музыкантах. По его мнению, в стране много талантливых артистов, но сказать, у кого из них успешное будущее, он не может.

«У нас очень много талантливых ребят и девчат, но кто из них дойдёт до финишной прямой, я пока не могу сказать. Они прекрасны в своих направлениях, своей музыке, в своей сфере. Вот я уже так не смогу, какой бы опыт у меня ни был, а у них это получается», — добавил артист.

Социальный психолог Алексей Рощин предположил, что Лепс захотел жениться на 18-летней из-за страха старости. Кроме того, по словам специалиста, желание молодого тела является чисто физиологическим. Как отметил психолог, представители богемы всегда были раскованны в своем поведении. Он подчеркнул, что этот союз может стать выгодной сделкой для обоих.

«В какой-то степени это, в принципе, естественно. Во-первых, это богема. Она всегда была крайне раскована в своем поведении. Обычно это даже выглядит очень эпатажно. Такой социальный слой отличается раскованностью и презрением к условностям. Во-вторых, таким образом люди не столько делают себе приятное, скорее, демонстрируют развитие невроза, страха старости и подступающих лет», — пояснил Рощин.

Кому достанется имущество Лепса после смерти

Григорий Лепс пообещал оставить имущество детям после своей смерти, так как уже составил завещание. Он добавил, что также планирует построить дом на участке земли в Тверской области.

«Детям, конечно. Кому достанется», — уточнил исполнитель.

Согласно данным телеканала, состояние певца оценивается в 500 млн рублей. Кроме того, Лепс является владельцем элитной квартиры на западе Москвы стоимостью в 70 млн рублей, особняка в Подмосковье примерно за 1 млрд рублей и участка земли в Тверской области. На последнем артист планирует построить еще один дом, но не станет экономить на предстоящем проекте. После завершения работ исполнитель собирается завести собак и зажить обычной жизнью. Сейчас певец живет в коттедже на престижном Новорижском шоссе, где он арендовал 40 гектаров леса, пишет издание.

В каких скандалах был замечен артист

13 апреля артист выступал с сольной программой в костромском КВЦ «Губернский». Лепс исполнял свой хит, когда заметил фанатку, слишком близко снимающую его на телефон. Зрительница протянула смартфон, на который снимала видео, прямо к ноге артиста.

Сначала Лепс жестом руки попытался показать поклоннице, что ее внимание слишком навязчиво, однако девушка проигнорировала предупреждение. После этого артист сделал замечание зрительнице.

«Расстояние 20 сантиметров. Убери, пожалуйста, будь добра. Расстояние 20 сантиметров», — сказал Лепс, после чего выбил телефон из рук поклонницы.

Также в декабре 2022 в финале сольного концерта в Ледовом дворце Северной столицы произошел скандал. Артист бросил на пол микрофон и ушел со сцены.

Поклонники Лепса, активно обсуждавшие инцидент в его соцсетях, называли три версии нестандартного поведения кумира. По их мнению, причинами случившегося могли стать алкоголь, болезнь или нервный срыв артиста. Именно проблемами со здоровьем исполнитель объяснил брошенный на концерте в Санкт-Петербурге микрофон.

Тогда же в соцсетях разошлись кадры ночной потасовки с участием Лепса на улице возле бара Finnegans на Московском проспекте. Пострадавшим оказался 39-летний мужчина, врачи диагностировали у него ушибы и подозрение на перелом носа.

Причины конфликта стороны озвучивали разные. Пострадавший говорил, что перепалка завязалась из-за предложения артиста сыграть в нарды на $10 тысяч. Представитель бара же говорил, что драка произошла из-за настойчивых просьб одного из посетителей заведения сфотографироваться с Лепсом. В итоге стороны достигли примирения, и артист выплатил пострадавшему компенсацию.

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