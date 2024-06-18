Травля, тяжелое детство, угрозы родной матери: как живет Диана Анкудинова

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Диана Анкудинова

Певица Диана Анкудинова заявила, что многие мечтали бы петь так же, как она, но не получается. По мнению артистки, эти люди «бесятся» и в отместку «травят» ее. Что исполнительница сказала о хейте, что известно о ее тяжелом детстве и угрозах родной матери?

Почему певица подверглась травле

Обладательница необычного контральто, завоевавшая популярность после участия в шоу «Голос.Дети» и «Ты супер!», высказалась на премьере фильма «Тур с Иванушками».

«Очень многие хотят петь как я, и они пытаются, но ни у кого не получается. Поэтому они бесятся», — объяснила артистка.

Вместе с тем Анкудинова сказала, что у нее уже достаточно окрепшая психика. Кроме того, она посещает психолога и считает, что без помощи специалиста «не выжила бы».

«Я человек с каким-то опытом, как мы все, и это отразилось на моем психологическом состоянии. Но если бы не моя семья, <...> они прям видят, если что-то не так, и поднимают меня с колен. Это очень важно — иметь людей, которые в моменте тебя заберут от всей этой грязи», — добавила певица.

Хейт в Сети начался после того, как Анкудинова дала интервью Ксении Собчак, в ходе которого обронила фразу: «Чтобы иметь такой голос, нужно родиться мной». Уже несколько недель интернет-пользователи распространяют видео, на котором артистка поет Gangnam Style. Люди оставляют большое количество негативных комментариев, припоминая артистке громкое высказывание, а блогеры делают пародии.

«Просто взяла и испортила песню. Издает непонятные звуки, будто просто для понта. Не место ей на сцене, это некрасиво», «Отберите у нее микрофон!», «Слишком высокого о себе мнения, зазвездилась», «Стыд покинул Испанию», «Поет она, а стыдно мне», пишут комментаторы.

Что известно о детстве Анкудиновой

До трех лет Диана Анкудинова жила в родной семье, считавшейся неблагополучной. Условия были ужасающими. Девочка даже не знала, что такое нормальная еда. К счастью, неравнодушные соседи вовремя обратились за помощью в органы опеки — и ребенка отправили в детский дом. Однако и там маленькой Диане пришлось нелегко.

«Это было плохое время. Все, что я помню, — плохие моменты. Например, как меня топили в ванне или били головой о стенку, много странных людей наваливались и буквально лежали на мне. У меня была сломана ключица, порвана губа», — вспоминала певица в интервью NEWS.ru.

Несмотря на пережитое, звезда говорит о тяжелом детстве без дрожи в голосе. Девушка проработала внутренние травмы со специалистами.

«Я просто так много это проговаривала, что теперь отношусь к этому абсолютно нормально, абсолютно легко. И да, возможно, с возрастом какие-то детские травмы вылезают, но я быстро начинаю с ними работать. У нас психологически здоровое вырастает поколение. Это очень радует, что люди идут к психологам и не боятся их. Считаю, что это круто и правильно. Поэтому сама тоже пользуюсь услугами психологов», — отмечала Диана.

Как биологическая мать угрожала Анкудиновой

В 2021 году Ирина Поник, приемная мама Дианы Анкудиновой, рассказала NEWS.ru правду о биологических родителях певицы и получении письма, в котором родная мать звезды телепроектов «Ты супер!» угрожала «расправиться» с дочерью.

«Это было жуткое письмо с угрозами», — отметила женщина.

Поник объяснила, что биологической матери артистки не понравился рассказ Дианы о том, как та избивала ее в состоянии алкогольного опьянения и однажды попыталась утопить в ванне. Биологическая мать, как утверждает собеседница, пригрозила «физически разобраться» с дочерью. Испугавшись, Ирина и Диана обратились в полицию с заявлением об угрозе жизни и здоровью. На входе в павильон, где снималось шоу «Ты супер!», повесили фото биологической матери Анкудиновой и дали указание охранникам сразу вызывать полицейских в случае появления изображенной на фотографии женщины.

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