«Бесятся»: Анкудинова нашла причину травли в свой адрес Певица Анкудинова заявила, что многие мечтают о ее таланте

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Диана Анкудинова

Обладательница необычного контральто, завоевавшая популярность после участия в шоу «Голос. Дети» и «Ты Супер!», Диана Анкудинова на премьере фильма «Тур с Иванушками» заявила, что многие мечтали бы петь так же, как она, но не получается. По мнению певицы, эти люди «бесятся» и в отместку «травят» ее, передает корреспондент NEWS.ru.

Очень многие хотят петь как я, и они пытаются, но ни у кого не получается. Поэтому они бесятся, — объяснила артистка.

Вместе с тем Анкудинова сказала, что у нее уже достаточно окрепшая психика. Кроме того, она посещает психолога и считает, что без помощи специалиста «не выжила бы».

Я человек с каким-то опытом, как мы все, и это отразилось на моем психологическом состоянии. Но, если бы не моя семья <...> они прям видят, если что-то не так и поднимают меня с колен. Это очень важно иметь людей, которые в моменте тебя заберут от всей этой грязи, — добавила певица.

Ранее актриса Ирина Безрукова выразила мнение, что сегодня стало модной темой обращение к психологам. Артистка подчеркнула, что сама не прибегает к помощи таких специалистов.

Она добавила, что поход к специалисту — индивидуальное дело. Однако всю жизнь обращаться к психологам не имеет смысла, поскольку это говорит о бесполезности такой помощи, считает актриса. Вместе с тем Безрукова допустила, что экспертное мнение со стороны может поддержать в стрессовой ситуации.