«Родина там, где быстрее доставка»: почему Макаревичу «тяжело» за границей

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковал национальное блюдо Австралии. Что не понравилось музыканту, почему он жаловался на жизнь за границей, как отреагировали на это в России?

Как Макаревич критикует жизнь за границей

17 июня Макаревич сообщил на своей странице в социальной сети, что прибыл в австралийский город Брисбен. Лидер «Машины времени» остался недоволен местным национальным блюдом.

Как рассказал музыкант, по прилете в Австралию в аэропорту он заказал эмпанадас — пирожок с начинкой из овощей и курицы, однако съесть его так и не смог. Макаревич посетовал, что не смог засунуть его целиком «в пасть», а лишь испачкал рубашку. По словам рокера, то же самое произошло с его директором.

В итоге Макаревич задался вопросом, сколько человек ежедневно пачкаются такими пирожками. Он также рассказал, что повздорил с сотрудницами аэропорта.

Ранее Макаревич раскритиковал систему сервиса в Израиле, куда он отправился из России после начала спецоперации. В июле 2023 года на своей странице в соцсети музыкант отметил, что в Израиле кипят политические страсти, люди выходят на демонстрации, перекрывают дороги, обсуждают судебную реформу. При этом они не возмущаются и терпят «чудовищную» работу служб быта, написал лидер «Машины времени».

Он обратил внимание, что в Израиле «любую бумажку из любой конторы» приходится ждать два месяца, а доставка из магазина придет не в назначенный день, а спустя неделю. При этом Макаревич возмутился, что израильские службы имеют право не доставлять товар, однако заплатить за услугу гражданин обязан.

Артист также рассказал, что заказал доставку из России любимого костюма, ботинок и фотоаппарата. Он ждал полгода, а затем еще два месяца переписывался с почтовым отделением при помощи супруги, которая знает иврит. В итоге музыкант оплатил пошлину в €2 тыс., но израильская почта отправила посылку обратно в Россию, и по дороге она потерялась.

Помимо этого, Макаревич выразил удивление, что израильтяне терпят подобный сервис и не устраивают акций протеста.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Как отреагировали на жалобы Макаревича в России

О том, почему Макаревичу так «тяжело» живется за границей, высказался актер и режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы «Бесогон». Чтобы охарактеризовать артиста, он привел его собственные вышеуказанные слова, сказанные об услугах в Израиле.

Михалков напомнил, что Макаревич всю свою жизнь зарабатывал в России, но при этом оставался под влиянием Запада. Музыкант взращивал в себе и в своей аудитории явную русофобию, однако продолжал считать себя частью «русской элиты», указал режиссер. Он подчеркнул, что для таких личностей, как Макаревич, родина находится там, где удобнее.

«А для Макаревича родина там, где быстрее доставка», — констатировал Михалков.

Композитор и певец Юрий Лоза в свою очередь выразил мнение, что у Макаревича, куда бы он ни отправился, всегда будет «такой взгляд».

«У Андрюхи характер такой. Вот и все. Ну что тут скажешь, если Макаревич сказал, что 80% жителей всего СССР были дураки и идиоты. Это его цитата. Так чего вы удивляетесь? Он вообще такой», — заявил Лоза.

Какие последние новости о Макаревиче

4 июня стало известно, что Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после разговора Макаревича с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Создателя «Машины времени» проверят на предмет наличия признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

«В настоящее время в отношении Макаревича ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», — сообщил источник.

Решение о начале проверки принято после скандальных высказываний Макаревича в разговоре с пранкерами. Они позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с Вованом и Лексусом рокер пожелал Украине победы и пообещал устроить «бешеный концерт» в первый же день после ее достижения.

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