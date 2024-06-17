Макаревич не смог «засунуть в пасть» пирожок в Австралии и озадачился

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил в своих соцсетях по прилете в Австралию разочарование местным национальным блюдом. В аэропорту он заказал эмпанадас — пирожок с начинкой из овощей и курицы, однако съесть его так и не смог.

Певец посетовал, что не смог засунуть его целиком «в пасть», а лишь испачкал рубашку. После этого ему стало интересно, сколько человек ежедневно пачкаются такими пирожками.

В правоохранительных органах 4 июня рассказали, что Макаревича проверят на предмет наличия признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Решение о начале проверки принято после его скандальных высказываний в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с ними музыкант пожелал Украине победы и пообещал устроить «бешеный концерт» в первый же день после ее достижения.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин считает, что Макаревич наговорил тогда себе на тюремный срок. Эксперт подчеркнул, что по статье 280 УК РФ артиста могут приговорить к штрафу от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительным работам сроком до четырех лет или к лишению свободы сроком до четырех лет.