Стало известно, что грозит Макаревичу за разговор с Вованом и Лексусом Юрист Салкин: Макаревичу может грозить тюремный срок за разговор с пранкерами

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Музыканту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за разговор с пранкерами Вованом и Лексусом может грозить тюремный срок, высказался в беседе с NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Эксперт подчеркнул, что по статье 280 УК РФ артиста могут приговорить к штрафу от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительным работам сроком до четырех лет или к лишению свободы сроком до четырех лет.

По статье 280 УК РФ предусматривается наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительных работ сроком до четырех лет, либо лишения свободы до четырех лет, — пояснил Салкин.

При этом, как уточнил юрист, телефонный разговор с пранкерами навряд ли можно рассматривать как публичные призывы к экстремистской деятельности. Эксперт пояснил, что обмен мнениями произошел в частном телефонном разговоре.

Разговор с пранкерами не может рассматриваться как публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, так как отсутствует признак публичности, так как обмен мнениями производится в частном телефонном разговоре, — заключил Салкин.

Следственный комитет России ранее начал доследственную проверку после разговора Макаревича с пранкерами. Создателя группы «Машина времени» проверят на предмет наличия признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).