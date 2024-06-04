Стала известна причина доследственной проверки в отношении Макаревича СК начал доследственную проверку после разговора Макаревича с пранкером

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Андрей Макаревич

Следственный комитет России начал доследственную проверку после разговора музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с пранкером, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Создателя группы «Машина времени» проверят на предмет наличия признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

В настоящее время в отношении Макаревича ведется доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), — заявил собеседник ТАСС.

Решение о начале проверки принято после скандальных высказываний Макаревича в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). Они позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с пранкерами создатель группы «Машина времени» пожелал Украине победы и пообещал устроить «бешеный концерт» в первый же день после ее достижения.

Первый заместитель председателя Государственной думы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявил, что слова Макаревича можно квалифицировать как призывы к терроризму. Депутат отметил, что в России существует четкая нормативная база для таких случаев. Парламентарий предположил, что человека в таком возрасте, как у Макаревича, едва ли можно «перевоспитать».