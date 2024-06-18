Лоза объяснил, почему Макаревич критикует жизнь за границей Лоза предположил, что Макаревич был недоволен пирожком из-за своего характера

Музыкант Юрий Лоза утверждает, что нет нужды удивляться частым выражениям недовольства со стороны лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Лозы, переехавший в Израиль артист часто критикует жизнь за границей, потому что у него такой характер.

У Андрюхи характер такой. Вот и все. Ну что тут скажешь, если Макаревич сказал, что 80% жителей всего СССР были дураки и идиоты. Это его цитата. Так чего вы удивляетесь? Он вообще такой, — заявил автор песни «Плот».

Ранее Макаревич по прилете в Австралию выразил разочарование местным национальным блюдом. В аэропорту он заказал эмпанадас — пирожок с начинкой из овощей и курицы, однако съесть его так и не смог. Певец посетовал, что не смог засунуть его целиком «в пасть», а лишь испачкал рубашку. После этого ему стало интересно, сколько человек ежедневно пачкаются такими пирожками.