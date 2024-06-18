Михалков объяснил, где у Макаревича родина Михалков: у Макаревича родина там, где быстрее доставка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Актер и режиссер Никита Михалков высказался о музыканте Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сбежавшем из РФ, в эфире своей авторской программы «Бесогон». Чтобы охарактеризовать беглого артиста, он привел его собственные слова, сказанные об услугах в Израиле. По мнению Михалкова, родина артиста находится там, где «доставка быстрее».

Макаревич ранее посетовал на неторопливость доставки. По его словам, в России привыкаешь, что заказанные товары привозят через три-четыре часа, тогда как в Израиле их привозят через четыре дня. Музыкант жаловался, что мастера надо ждать две недели, при этом стоимость его услуг достаточно высока. Михалков подчеркнул, что для таких, как Макаревич, неважно, где находится родина. Им важнее находиться там, где удобнее, считает он.

А для Макаревича родина там, где быстрее доставка, — сказал режиссер.

По словам Михалкова, музыкант всю жизнь находился под влиянием Запада, при этом зарабатывал деньги в России. Режиссер обвинил Макаревича в том, что он взращивал в себе и своих поклонниках явную русофобию, в то же время считая себя «русской элитой».

На днях Андрей Макаревич рассказал, как по прилете в Австралию не смог совладать с местным блюдом. Он пожаловался, что не смог съесть целиком эмпанадас — пирожок с начинкой из овощей и курицы.