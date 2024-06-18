Последние новости шоубиза 18 июня: возвращение Галкина, снос дома Пугачевой

Фото: Кошелев Илья/NEWS.ru

У юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут возникнуть проблемы в случае возвращения в Россию, а замку певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь грозит снос. Какие последние новости шоу-бизнеса 18 июня, почему на самом деле развелись Пугачева и народный артист России Филипп Киркоров?

Вернется ли Галкин в Россию

Продюсер, бывший директор Киркорова Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Галкин вряд ли вернется в Россию.

«Есть те, кто уехал на Запад и сидит там тихо, молчит. А тут Галкин продолжает лить дерьмо на родную страну», — пояснил собеседник издания.

В то же время звездный адвокат Сергей Жорин назвал маловероятным исход событий, при котором Галкину удастся снять статус иноагента. Также в разговоре с NEWS.ru юрист предположил, что в отношении юмориста до сих пор не заведено уголовное дело в России из уважения к его супруге.

«Я предполагаю, что если бы он вернулся в Россию, то с определенной степенью вероятности какие-то последствия произошли бы. Единственным препятствием является безусловная любовь россиян по отношению к его супруге Алле Пугачевой. То есть это единственное препятствие, почему до сих пор не было возбуждено уголовное дело в отношении Галкина», — считает адвокат.

Замок Пугачевой и Галкина в Грязи снесут?

Продюсер и бизнесмен Андрей Ковалев в разговоре с NEWS.ru назвал «очень странным зданием» замок Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь. По его мнению, дом может быть снесен, а на его месте появится другая постройка.

«Если бы это был обычный добротный коттедж на Рублевке, они его продали бы в течение недели. А это очень странное здание. Я уверен, что будущий покупатель купит его только как участок. Этот дом будет снесен, и на его месте будет построено что-то симпатичное, современное», — предположил продюсер.

Также Ковалев подчеркнул, что только аукцион сможет определить, кто купит замок в Грязи.

«Скажу честно, я вообще не знаю, кто купит этот дом. Только аукцион сможет определить кто. Вот моя усадьба Гребнева продавалась на аукционе три года — ни одного желающего, пока не появился я», — поделился Ковалев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Почему развелись Пугачева и Киркоров

По словам экс-директора Киркорова Леонида Дзюника, Пугачева могла развестись с поп-королем из-за денег. Собеседник NEWS.ru рассказал, что финансовый директор Примадонны работала бухгалтером у Киркорова, поэтому все деньги, которые приходили к певцу, сразу же переводились его жене.

Продюсер поделился, что средства Киркорова также тратились на производство чипсов «АБ», реконструкцию завода по выпуску газированной воды в Краснодарском крае и другие проекты. В какой-то момент Дзюник лично показал Киркорову, что на его собственном счету ничего нет. В связи с этим продюсер и Киркоров задали соответствующий вопрос бухгалтеру поп-короля, которая, в свою очередь, рассказала об этом Пугачевой.

«Через некоторое время мы с Филиппом поехали на гастроли в США. Там он открыл себе американскую карту и попросил деньги за турне перечислить на нее. Когда Пугачева узнала, что средства за четыре концерта в Штатах — а это порядка $120 000 — прошли мимо нее на отдельную карту Киркорова, то разразился скандал. „Ты от меня деньги скрываешь?!“ — шумела она. Ну и в итоге они развелись. А Галкин, что называется, подсуетился», — резюмировал Дзюник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему возвращение Агузаровой обернулось скандалом

Певица Жанна Агузарова впервые за долгое время появилась на сцене, однако ее возвращение обернулось скандалом. По информации источника MK.RU, исполнительница выступила на музыкальной премии МУЗ-ТВ, однако ее вырезали из эфира из-за «странного» поведения.

Уточняется, что первую часть песни Агузарова исполнила как полагается, однако к концу выступления артистка начала «открывать рот невпопад и танцевать». Случившееся стало не единственным казусом, произошедшим с певицей: Агузарова не смогла пройти по красной дорожке из-за своих туфель, которые «начали хлябать».

Помощники певицы рассказали изданию, что поклонники все же увидят выступление артистки на сцене, которое пришлось вырезать из эфира из-за поломки света.

«Был брак по свету и графике. Переписали номер, будет в повторе», — сообщили ассистенты.

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