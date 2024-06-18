Галкина все забыли? Почему российские звезды отказываются о нем говорить

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Максим Галкин на XV юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2017»

На прошедшей неделе, 14 июня, на «Премии МУЗ-ТВ» российские артисты избегали говорить о бывшем ведущем церемонии Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Юморист встречал звезд на красной дорожке с 2012 по 2019 год. Почему российские знаменитости молчат о муже Аллы Пугачевой — в материале NEWS.ru.

Кто заменил Галкина на «Премии МУЗ-ТВ»

В 2024 году «Премия МУЗ-ТВ» называлась «Возвращение», ее возобновили после двухлетнего перерыва. После критики действий России и отъезда за границу Максим Галкин перестал принимать участие в церемонии телеканала.

В 2024-м ведущим «Премии» стал певец Николай Басков. NEWS.ru поинтересовался у звезд, можно ли считать певца заменой юмористу на красной дорожке главного события МУЗ-ТВ.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Максим Галкин и Ксения Собчак на церемонии вручения XIV премии «МУЗ-ТВ 2016»

Певица Наталья Гулькина, которая застала все «Премии МУЗ-ТВ», сделала Баскову несколько комплиментов, но про Галкина предпочла не говорить, коротко заметив, что она нисколько не скучает по нему.

«Басков потрясающий, я его обожаю. Он невероятный человек с прекрасным чувством юмора. Человек, который никогда не полезет за словом в карман, всегда найдет, что ответить. Совершенно потрясающий, именно человечище. Поэтому я просто счастлива, что Басков будет вести», — сказала экс-солистка группы «Мираж».

Другие артисты старались не произносить фамилию Галкина, отвечая на вопросы. Зато звезды активно хвалили Баскова. «Я его знаю только с позитивных сторон. Он классно ведет. Он и человек классный, добрый и профессионал», — сказал NEWS.ru блогер Давид Манукян.

Певица Жасмин назвала Баскова лучшим ведущим. «Николай Басков — не то что замена, он лучший представитель, мне кажется, потому что он № 1 ведущий», — сказала артистка.

Певица Виктория Дайнеко согласилась с Жасмин, что появление Баскова на «Премии» нельзя назвать заменой. «Я обожаю Николая Баскова, он потрясающий певец, ведущий,человек. Я очень его люблю и считаю, что это ни в коем случае не замена», — сказала Дайнеко.

Виктория добавила, что Ксении Собчак с ее собственным стилем действительно не хватает на МУЗ-ТВ, о Галкине она промолчала.

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая, услышав по телефону в разговоре с NEWS.ru фамилию Галкина, поспешила заявить, что она очень занята в данный момент какими-то делами, связанными с визитом ко врачам. Ефим Шифрин, который предпочитает никак не комментировать СВО и не говорить об уехавших артистах, также ничего не сказал о коллеге.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Виктория Дайнеко перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024»

Почему Пригожин считает, что говорить о Галкине бессмысленно

Продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что нет смысла оценивать Галкина или сравнивать его с Басковым. «Его с нами нет. Он — профессиональный ведущий, но и Басков, и все остальные ведущие — тоже с многолетним опытом», — считает Пригожин.

Муж певицы Валерии также предположил, что молодые представители шоу-бизнеса просто не знают Галкина, поэтому и не могут о нем ничего толком сказать.

«„Премии МУЗ-ТВ“ двадцать лет и молодежи, которым тоже по двадцать, просто нечего о нем сказать, это мы, взрослые люди, его помним», — поделился мнением Пригожин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иосиф Пригожин

«Каждый боится попасть к нему на язык»

Продюсер Леонид Дзюник уверен, что артисты не говорят о Галкине, потому что не хотят с ним связываться. «Каждый боится попасть к нему на язык. Чтобы он не начал оскорблять в своей хамской манере, как он это делает. Не хотят, чтобы их имя лишний раз трепал Галкин», — заявил Дзюник.

Экс-продюсер группы «Тату» считает, что артисты руководствуются одинаковым принципом в отношении всех уехавших и покинувших поле деятельности: «Уехали и уехали, их место займут другие». По мнению Дзюника, дружбы в шоу-бизнесе не существует и даже те, кто был когда то в хороших отношениях с Галкиным, не будут за него «впрягаться», говорить о нем хорошо, рисковать своей репутацией и привлекать к себе внимание.

«В шоу-бизнесе вся так называемая дружба исключительно на камеру. Под камерами целуются и обнимаются, а как только операторы убрали камеры в кофры — все, пока. По большому счету больше никто никак не реагирует, потому что у каждого своя жизнь и тусовка. Пугачева тоже раньше собирала своих друзей только для того, чтобы о ней писали и говорили», — сказал Дзюник.

По словам продюсера, шоу-бизнес сплотился и пошел вразрез власти единственный раз, когда бывший министр финансов Александр Починок в 1990-х пытался заставить звезд честно платить налоги. «Они тогда все собрались и толпой во главе с Пугачевой и Киркоровым пошли к нему. Но это другое, про их кошелек», — пояснил продюсер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Леонид Дзюник

Молчат ли российские звезды о Галкине из-за Пугачевой

Промоутер Сергей Дворцов полагает, что все дело в нынешнем статусе Галкина. «Сейчас мало кто высказывает свою позицию в отношении иноагентов. Поэтому молчать будут и все те, кому он сделал гадости, а таких людей немало, и те, у кого с ним хорошие отношения, чтобы не навредить себе», — сказал Дворцов.

По словам шоумена, вторая причина: многие до сих пор боятся не столько шуток Галкина, сколько влияния его супруги.

«Половина бомонда боится, как бы Алла Борисовна не вернулась и не дала всем, кто плохо говорит про нее или ее мужа, увесистых люлей», — добавил Дворцов.

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