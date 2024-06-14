SHOT узнал об имуществе на миллиард у старшего брата Галкина SHOT: брат Максима Галкина владеет квартирой и пятью участками в Москве

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Дмитрий Галкин

Telegram-канал SHOT сообщает, что старший брат Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрий владеет имуществом примерно на 1,3 млрд рублей. По его данным, у предпринимателя в собственности 100-метровая квартира в Москве стоимостью примерно 44 млн рублей, а также пять земельных участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток, на одном из них расположен коттедж площадью 590 квадратных метров.

Канал выяснил, что у 59-летнего Галкина есть два дорогих автомобиля Mercedes, на которых «висят» штрафы на 147 тысяч рублей, также он купил себе байк Harley Davidson. Кроме того, как пишет SHOT, у Галкина-старшего есть дом в Израиле стоимостью около $6 млн в элитном районе израильского города Кесария, именно там после начала СВО жили Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Сам Дмитрий Галкин отрицает обвинения в сокрытии израильского гражданства и хищениях.

12 июня сообщалось, что у старшего брата Максима Галкина прошли обыски. Журналисты связали оперативные действия в доме родственника юмориста на Рублевке с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого он является. Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, занимался продюсированием, после чего начал производить боеприпасы и стал подрядчиком российского военного ведомства. По информации СМИ, у Галкина-старшего изъяты носители информации и прочая техника.

На ситуацию отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Активист считает, что давно пора «закрыть кормушку» во всех сферах деятельности для таких людей.