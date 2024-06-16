Максим Галкин: последние новости 16 июня, отъезд в Канаду, имущество брата

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) собирается поехать в Канаду. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, как он оставил в безденежье Аллу Пугачеву?

Куда Галкин пригласил поклонников

Максим Галкин опубликовал в микроблоге видеообращение, в котором пригласил поклонников на свои концерты в Эдмонтон, Ванкувер, Торонто и Монреаль. Выступления комика там состоятся 19, 21, 23 и 24 ноября соответственно.

Галкин сообщил, что на этих концертах покажет зрителям новую программу.

Кроме того, у артиста также запланированы выступления в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Вене (6 октября), Амстердаме (8 октября), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября) и Лос-Анджелесе (16 ноября).

Какое имущество нашли у брата Галкина

12 июня стало известно об обысках у старшего брата Максима Галкина Дмитрия. Telegram-канал «112» сообщал, что оперативные действия в доме Галкина на Рублевке связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого он является.

По информации «112», Галкин-старший служил в силовых структурах, занимался продюсированием, после чего начал производить боеприпасы и стал подрядчиком российского военного ведомства. По данным канала, у родственника шоумена были изъяты носители информации и прочая техника.

При этом в РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказали, что обыски у Галкина-старшего были проведены в связи с сокрытием израильского гражданства.

Telegram-канал SHOT также узнал об имуществе брата юмориста на сумму 1,3 млрд рублей.

«Квартира, пять земельных участков, два „мерса“ и американский байк — SHOT выяснил, чем владеет старший брат Максима Галкина, которого подозревают в сокрытии израильского гражданства. На 59-летнего Дмитрия Галкина оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток. На одном из них расположен коттедж площадью 590 квадратов. Если посчитать примерную стоимость владений, то получится около 1,3 млрд рублей. В Москве у Дмитрия Галкина есть и квартира — в районе Черемушки площадью 103,6 квадрата (около 44,3 млн рублей). У предпринимателя в собственности два „мерседеса“: S-Class 450 4Матiс (на фото) и Gls 400 D 4Matic. На них „висят“ штрафы на 147 тысяч рублей. Также Галкин покупал байк Harley Davidson. Есть у Галкина-старшего и недвижка в Израиле — дом стоимостью около $6 млн в элитном районе израильского города Кесария. Именно там после начала СВО живут Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми», — говорится в публикации.

Фото: Persona Stars/legion-media.ru Дмитрий Галкин

Как Галкин оставил Пугачеву без денег

Актер Стас Барецкий рассказал NEWS.ru, что Максим Галкин потратил все деньги своей супруги, народной артистки СССР Аллы Пугачевой на свои шоу-программы. По словам Барецкого, из-за этого Примадонна сейчас находится в тяжелой финансовой ситуации.

«Все ее деньги Максим Галкин благополучно на свои шоу-программы потратил. Алла Борисовна, конечно, сейчас в очень плохом состоянии. Я готов ее взять к себе на полный пансион», — заявил он.

Актер отметил, что готов обеспечить певице полное проживание, чтобы она могла восстановить здоровье. Также Барецкий сообщил, что уже оказывает финансовую помощь Пугачевой, однако все ее деньги забирает Галкин.

«Выделю ей полное проживание, чтобы она жила нормально, восстанавливала здоровье. Ни для кого не секрет, что я ей помогаю финансово как могу. Есть одно препятствие в лице Максима Галкина, который у нее все деньги эти забирает», — добавил он.

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