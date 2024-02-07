Известный продюсер дал совет «отмененным» звездам «голой» вечеринки Продюсер Дзюник: участники «голой» вечеринки должны дать концерты в госпиталях

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Леонид Дзюник

Артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие участники «голой» вечеринки, должны перестать каяться и давать комментарии по этому поводу, потому что в этом нет никакого смысла, заявил NEWS.ru продюсер Леонид Дзюнки. Он посоветовал им поехать с выступлениями на СВО или посетить в госпиталях раненых военных, но сделать это «тихо», без пиара.

Я бы на сегодняшний день все-таки прекратил всякие комментарии, выступления, покаяния. Смысла в этом не никакого. Может быть, надо тихо заниматься своим делом, поехать к ребятам по госпиталям, можно на СВО выступить. Надо себя спокойно проявлять, не оправдываться, — сказал Дзюник.

Экс-продюсер группы «Тату» отметил, что Киркоров и другие артисты не виноваты в том, что пришли «на эту дурацкую вечеринку». По словам Дзюника, сначала надо разобраться, кто организовал мероприятие, закончившееся громким скандалом, кто его оплатил, а не «искать козлов отпущения».

Ранее он заявил, что Киркоров и другие гости Анастасии Ивлеевой в ночном клубе Mutabor не совершили ничего, за что им стоило бы извиняться, нужно отделять частную жизнь артиста от творчества и нельзя устраивать травлю.