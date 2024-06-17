Басков попытался задеть Загитову, но получил совет «покрасить корни» Басков назвал Загитову «дорогой подтанцовкой» на премии МУЗ ТВ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Николай Басков

Российский певец Николай Басков, который стал ведущим премии МУЗ ТВ, в прямом эфире назвал фигуристку Алину Загитову «дорогой подтанцовкой». Так он отреагировал на то, что спортсменка приняла участие в номере Люси Чеботиной. Фигуристка не оставила выпад артиста без ответа и в аккаунте Instagram (деятельность в РФ запрещена) посоветовала ему «покрасить корни».

Сегодня посмотрела премию МУЗ ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни, — написала Загитова.

Как сообщалось ранее, на вручении премии МУЗ-ТВ Люся Чеботина заявила, что наконец-то к ней вернулась «сестра». Она призналась, что давно искала олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову и вот наконец-то они вместе вышли на сцену. Чеботина допустила, что спортсменка когда-нибудь может начать сольную карьеру.

Также Басков опубликовал видео одного из своих выступлений, в котором исполняет оперную арию. Он написал, что может петь без микрофона, «в отличие от тех, кто в него как коза кричит». Имен артист не называл, однако все подписчики пришли к выводу, что он имел в виду телеведущую Ольгу Бузову.