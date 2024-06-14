Виктория Дайнеко вышла в свет с возлюбленным-геологом Певица Виктория Дайнеко рассказала, как познакомилась с возлюбленным-геологом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Виктория Дайнеко

Певица Виктория Дайнеко пришла на церемонию вручения Премии МУЗ-ТВ — 2024 вместе с возлюбленным-геологом, передает корреспондент NEWS.ru. Пара поделилась со встречающей гостей ведущей Лерой Кудрявцевой историей своего знакомства.

Оказалось, певица проявила инициативу и сама написала понравившемуся мужчине в соцсетях. Как уточнила Дайнеко, отношения с возлюбленным длятся уже два года. Сама Кудрявцева удивилась этой информации, отметив, что не знала таких подробностей.

Ранее сообщалось, что друзья колумбийской певицы Шакиры забили тревогу из-за ее нового бойфренда. Они опасаются, что актер Люсьен Лависконт, который моложе ее на 15 лет, может встречаться со знаменитостью ради пиара.

Отмечается, что влюбленные пока «не сильно увлечены» друг другом. Однако близкие люди Шакиры все равно беспокоятся за ее будущее, считая, что молодой человек способен разбить ей сердце.

До этого стало известно, что американская певица Селена Гомес потеряла более 1 млн подписчиков после публикации в блоге фото со своим новым бойфрендом музыкальным продюсером Бенни Бланко. Поклонники в комментариях выразили недовольство выбором артистки, написав тысячи негативных отзывов о внешности мужчины.