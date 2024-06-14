Лолита оголила ноги, Бузова надела парик: яркие образы с Премии МУЗ-ТВ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

14 июня в Москве состоялась церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Мероприятие не проводилось с 2021 года, и состав ведущих, встречающих гостей на красной дорожке, существенно изменился. Некоторые звезды, которые ранее получали несколько наград канала, также отсутствовали на церемонии.

Шоумен и юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) вел премию семь раз. Артист резко высказался о специальной военной операции на Украине и потом уехал с семьей из России. Организаторы церемонии заменили Галкина на певца Николая Баскова, а звездные гости мероприятия даже не произносили фамилию юмориста.

Бывший бойфренд Ольги Бузовой, Давид Манукян (DAVA), посетивший мероприятие, прокомментировал перестановки в рядах ведущих. По его словам, он остался доволен выбором МУЗ-ТВ.

«Он классно ведет. Он и человек классный, добрый и профессионал», — охарактеризовал блогер Баскова.

Впервые за несколько лет на красной дорожке появилась телеведущая, проработавшая на канале 20 лет, Лера Кудрявцева.

Вместо Ксении Собчак, которая как и Галкин, была лицом церемонии, организаторы позвали Лолиту. Певица появилась в очень коротком платье, подчеркивающем ее стройные ноги.

Гостями премии стали многие российские звезды: певицы Юлия Савичева, Люся Чеботина, Лена Катина, Жасмин, группа «Город 312», Мия Бойко, лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков, Филипп Киркоров, рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой, SHAMAN и многие другие.

Как выглядели артисты на Премии — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.