14 июня в Москве состоялась церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Мероприятие не проводилось с 2021 года, и состав ведущих, встречающих гостей на красной дорожке, существенно изменился. Некоторые звезды, которые ранее получали несколько наград канала, также отсутствовали на церемонии.
Шоумен и юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) вел премию семь раз. Артист резко высказался о специальной военной операции на Украине и потом уехал с семьей из России. Организаторы церемонии заменили Галкина на певца Николая Баскова, а звездные гости мероприятия даже не произносили фамилию юмориста.
Бывший бойфренд Ольги Бузовой, Давид Манукян (DAVA), посетивший мероприятие, прокомментировал перестановки в рядах ведущих. По его словам, он остался доволен выбором МУЗ-ТВ.
«Он классно ведет. Он и человек классный, добрый и профессионал», — охарактеризовал блогер Баскова.
Впервые за несколько лет на красной дорожке появилась телеведущая, проработавшая на канале 20 лет, Лера Кудрявцева.
Вместо Ксении Собчак, которая как и Галкин, была лицом церемонии, организаторы позвали Лолиту. Певица появилась в очень коротком платье, подчеркивающем ее стройные ноги.
Гостями премии стали многие российские звезды: певицы Юлия Савичева, Люся Чеботина, Лена Катина, Жасмин, группа «Город 312», Мия Бойко, лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков, Филипп Киркоров, рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой, SHAMAN и многие другие.
Как выглядели артисты на Премии — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец ST c супругой Ассоль Васильевой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анна Хилькевич перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Джиган и Оксана Самойлова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Юлия Савичева перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Тося Чайкина перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анжелина Пушнова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Марина Хлебникова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
T-killah с женой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Митя Фомин перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Леон Кемстач с мамой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дима Билан перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анита Цой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Слава с дочерью перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Город 312» перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Жасмин перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Милана Хаметова и Дава перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Нюша перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Natan (Натан Миров) и Алсу перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Филипп Киркоров и Олег Майами перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Григорий Лепс перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Зара перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Группа «Фабрика» перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анна Семенович перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эвелина Блёданс и Хабиб перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Яна Рудковская перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Севиль перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Ревва и его супруга Анжелика перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Фриске перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стас Пьеха перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Катя Лель перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
DJ Грув перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигурист Роман Костомаров с женой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Burito перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"