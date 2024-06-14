14 июня в Москве состоялась церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Мероприятие не проводилось с 2021 года, и состав ведущих, встречающих гостей на красной дорожке, существенно изменился. Некоторые звезды, которые ранее получали несколько наград канала, также отсутствовали на церемонии.

Шоумен и юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) вел премию семь раз. Артист резко высказался о специальной военной операции на Украине и потом уехал с семьей из России. Организаторы церемонии заменили Галкина на певца Николая Баскова, а звездные гости мероприятия даже не произносили фамилию юмориста.

Бывший бойфренд Ольги Бузовой, Давид Манукян (DAVA), посетивший мероприятие, прокомментировал перестановки в рядах ведущих. По его словам, он остался доволен выбором МУЗ-ТВ.

«Он классно ведет. Он и человек классный, добрый и профессионал», — охарактеризовал блогер Баскова.

Впервые за несколько лет на красной дорожке появилась телеведущая, проработавшая на канале 20 лет, Лера Кудрявцева.

Вместо Ксении Собчак, которая как и Галкин, была лицом церемонии, организаторы позвали Лолиту. Певица появилась в очень коротком платье, подчеркивающем ее стройные ноги.

Гостями премии стали многие российские звезды: певицы Юлия Савичева, Люся Чеботина, Лена Катина, Жасмин, группа «Город 312», Мия Бойко, лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков, Филипп Киркоров, рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой, SHAMAN и многие другие.

Как выглядели артисты на Премии — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

 

Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Виктория Дайнеко с мужем перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, дочерью Александрой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певец ST c супругой Ассоль Васильевой перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец ST c супругой Ассоль Васильевой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Актриса Анна Хилькевич перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Анна Хилькевич перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певец Джиган и Оксана Самойлова перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Джиган и Оксана Самойлова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певица Юлия Савичева перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Юлия Савичева перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певица Тося Чайкина перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Тося Чайкина перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Анжелина Пушнова перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анжелина Пушнова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певица Марина Хлебникова перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Марина Хлебникова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

T-killah с женой перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

T-killah с женой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Митя Фомин перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Митя Фомин перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Леон Кемстач с мамой перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леон Кемстач с мамой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Дима Билан перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дима Билан перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Анита Цой перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анита Цой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певица Слава с дочерью перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Слава с дочерью перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Группа «Город 312» перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа «Город 312» перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певица Жасмин перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Жасмин перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Милана Хаметова и Дава перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Милана Хаметова и Дава перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певица Нюша перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Нюша перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Natan (Натан Миров) и Алсу перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Natan (Натан Миров) и Алсу перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оксана Почепа (Акула) перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа «Блестящие» перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Филипп Киркоров и Олег Майами перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров и Олег Майами перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Григорий Лепс перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певица Зара перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Зара перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Группа «Фабрика» перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа «Фабрика» перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Анна Семенович перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Анна Семенович перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Эвелина Блёданс и Хабиб перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эвелина Блёданс и Хабиб перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Яна Рудковская перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Яна Рудковская перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Севиль перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Севиль перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Александр Ревва и его супруга Анжелика перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Ревва и его супруга Анжелика перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Наталья Фриске перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Наталья Фриске перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Стас Пьеха перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Пьеха перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Катя Лель перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Катя Лель перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

DJ Грув перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

DJ Грув перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Фигурист Роман Костомаров с женой перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фигурист Роман Костомаров с женой перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Burito перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Burito перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"

Жанна Агузарова перед церемонией вручения премии Муз-ТВ 2024. Возвращение в ЦСКА Арена

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жанна Агузарова перед церемонией вручения премии "Муз-ТВ 2024. Возвращение" в "ЦСКА Арена"