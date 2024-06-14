Жасмин откровенно высказалась о замене Галкина на Баскова на Премии МУЗ-ТВ Жасмин назвала Николая Баскова ведущим № 1 в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Жасмин

Певица Жасмин заявила, что Николай Басков является ведущим № 1. Так она прокомментировала замену ведущего Премии МУЗ-ТВ Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на «золотой голос» России. Жасмин также призналась, что когда 13 лет назад выходила замуж, то мечтала, чтобы праздник провел именно он.

Николай Басков — ведущий всех самых прекрасных премий, фестивалей, концертов. Он не то что замена, он лучший представитель, мне кажется, потому что он № 1 ведущий, — пояснила Жасмин.

Ведущими премии в 2024 году также стали Лолита, Клава, Владимир Маркони и Лера Кудрявцева. Ранее канал отказался от Насти Ивлеевой и Максима Галкина, которые были ведущими нескольких предыдущих церемоний МУЗ-ТВ.

Скандал с «отменой» Кудрявцевой, проработавшей на канале МУЗ-ТВ 20 лет, произошел в 2020 году. Арман Давлетяров, занимавший на тот момент должность директора компании, не включил ее в список ведущих ежегодной премии, что обидело Леру. Она заявила тогда, что «друзья так не поступают».

Между тем сестра покойной звезды поп-группы «Блестящие» Жанны Фриске Наталья вернулась в группу после смерти двух сестер. На красной дорожке Премии Муз-ТВ она призналась, что ей волнительно выступать на сцене спустя столько лет.