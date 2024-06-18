MK.RU: возвращение Агузаровой обернулось скандалом и удалением из эфира MK.RU: Агузарову вырезали из эфира МУЗ-ТВ из-за странного поведения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жанна Агузарова

MK.RU пишет, что певица Жанна Агузарова впервые за долгое время появилась на сцене, однако ее возвращение обернулось скандалом. По информации издания, исполнительница выступила на музыкальной премии МУЗ-ТВ, однако ее вырезали из эфира из-за странного поведения.

Так, в публикации отмечается, что первую часть песни Агузарова исполнила как полагается, однако к концу выступления артистка начала «открывать рот невпопад и танцевать». При этом, как сообщает издание, случившееся стало не единственным казусом, произошедшим с певицей: Агузарова не смогла пройти по красной дорожке из-за своих туфель, которые «начали хлябать». По информации MK.RU, помощники певицы рассказали, что поклонники все же увидят выступление артистки на сцене, которое пришлось вырезать из эфира из-за поломки света.

Был брак по свету и графике. Переписали номер, будет в повторе, — сообщили ассистенты.

Примечательно, что на премию Агузарова пришла с заклеенным глазом. Поклонники певицы заподозрили ее в неудачной пластической операции. В комментариях под видео, на котором 61-летняя Агузарова позирует фотографам, пользователи Сети предположили, что у нее серьезные проблемы с внешностью.