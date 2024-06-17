Заклеившую глаз Агузарову заподозрили в неудачной пластике Агузарова на премии МУЗ ТВ вышла на публику с пластырем на глазу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жанна Агузарова

Поклонники певицы Жанны Агузаровой заподозрили ее в неудачной пластической операции после того, как она появилась на красной дорожке премии МУЗ ТВ с бежевым пластырем на лице, на котором был нарисован искусственный глаз. Чтобы скрыть дефект, сверху артистка надела темные непрозрачные очки. В комментариях под видео, на котором 61-летняя Агузарова позирует фотографам, предположили, что у нее серьезные проблемы с внешностью.

Жанна Хасановна даже с заклеенным глязом выглядит лучше многих молодых артисток. Пусть у нее все будет хорошо! — поддержала звезду комментатор Екатерина Е.

Подписчик Евгений заявил, что нарисованный глаз может быть оптической иллюзией или голограммой на стекле очков. Пользователь Николай предположил, что после долгого перерыва в публичной жизни исполнительница решила привлечь дополнительной внимание к своей персоне, поэтому заклеила глаз намеренно.

Она всегда такое вытворяла, может, просто хайпует как обычно, — выразила мнение зрительница Тамара.

В мае Агузарова поздравила подписчиков с Пасхой и опубликовала видео, на котором поет в подземном переходе в Москве отрывок из своей новой композиции: «Релакс от дум, релакс от мыслей». 61-летняя исполнительница попросила поклонников не обращать внимания на ее заметно округлившийся живот, пояснив, что надела две небольшие сумки под пальто.