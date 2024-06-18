Экс-директор Киркорова раскрыл истинную причину развода Пугачевой и Филиппа Продюсер Дзюник рассказал, что Пугачева развелась с Киркоровым из-за денег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Финансовый директор Аллы Пугачевой работала бухгалтером у Филиппа Киркорова, рассказал NEWS.ru его бывший директор, известный продюсер Леонид Дзюник. Поэтому все деньги, которые приходили к певцу, сразу же переводились его жене, пояснил он. Продюсер даже припомнил счет из гостиницы «Балчуг» — $6000 в месяц.

Деньги Киркорова также тратились на производство чипсов «АБ», реконструкцию завода по выпуску газированной воды в Краснодарском крае, были еще какие-то проекты, добавил Дзюник. В какой-то момент он лично показал Киркорову, что на его собственном счету ничего нет. Пропали даже те $125 тысяч, которые спонсор дал на раскрутку Анастасии Стоцкой. Киркоров ее тогда продвигал. По словам Дзюника, они прижали бухгалтера с вопросом «где деньги?». Она пожаловалась Пугачевой.

Через некоторое время мы с Филиппом поехали на гастроли в США. Там он открыл себе американскую карту и попросил деньги за турне перечислить на нее. Когда Пугачева узнала, что средства за четыре концерта в Штатах — а это порядка $120 000 — прошли мимо нее на отдельную карту Киркорова, то разразился скандал. «Ты от меня деньги скрываешь?!» — шумела она. Ну и в итоге они развелись. А Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что называется, подсуетился, — резюмировал Леонид Дзюник.

Ранее он рассказал, как произошло знакомство Пугачевой и Галкина. По сведениям Дзюника, Примадонна скучала на лечении и приблизила к себе юмориста. Киркоров в это время находился на гастролях в Киеве.