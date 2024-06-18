Бывший директор Киркорова спрогнозировал, вернется ли Галкин в Россию Продюсер Дзюник усомнился в возвращении Галкина в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению экс-директора Филиппа Киркорова, известного продюсера Леонида Дзюника, которое он высказал в беседе с NEWS.ru, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не вернется в Россию. Он подчеркнул, что это маловероятно.

Есть те, кто уехал на Запад и сидят там тихо, молчат. А тут дешевка продолжает лить дерьмо на родную страну, — пояснил Дзюник.

У Максима Галкина могут возникнуть проблемы из-за подачи жалобы в российский суд с требованием снять статус иноагента, ранее поделился мнением адвокат Сергей Жорин. По его словам, влиятельный чиновник или какое-то должностное лицо может создать дополнительные сложности юмористу из-за обиды. Адвокат добавил, что попытаться создать проблемы артисту могут и общественники. Сейчас общественность в виде ряда доносчиков тоже имеет свою силу и власть, отметил Жорин.

Финансовый директор Аллы Пугачевой работала бухгалтером у Филиппа Киркорова, рассказывал Леонид Дзюник. Поэтому все деньги, которые приходили к певцу, сразу же переводились его жене, пояснил он. Деньги Киркорова также тратились на производство чипсов «АБ», реконструкцию завода по выпуску газированной воды в Краснодарском крае, были еще какие-то проекты, добавил Дзюник.