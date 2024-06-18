Подставил брата, опозорился в России и Израиле: все о скандалах Галкина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Максим Галкин

18 июня юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отмечает 48 лет. После резких высказываний о России и специальной военной операции на Украине артист, его жена, певица Алла Пугачева и дети уехали из страны. На прошлой неделе правоохранительные органы решили проверить брата Галкина, Дмитрия, и провели обыски в его доме. NEWS.ru рассказывает о самых громких скандалах с участием юмориста.

Обыски у брата Галкина

В июне 2024-го Завод имени В. А. Дегтярева подал иск на ООО «Оружейные мастерские» из-за задолженности по договору поставки на общую сумму 2,1 миллиона рублей от января 2023 года. По данным системы «СПАРК», старший брат Максима Галкина Дмитрий является соучредителем этой московской компании, которая выпускает оружие и боеприпасы. Родственник юмориста — крупный бизнесмен, живет на Рублевке.

12 июня стало известно об обысках в доме Дмитрия Галкина. По информации источника в правоохранительных органах, причиной стало сокрытие факта израильского гражданства. Во время обысков было изъято много личной техники и документов Галкина-старшего.

Ранее, в 2022 году появилась информация о том, что за 2021-й Дмитрий заработал 49 млн рублей на продаже оружия и боеприпасов. Его фирма выручила 1,2 млрд рублей на обороте своей продукции.

Почему замок Галкина в Подмосковье не продается

В 2011 году Галкин и Пугачева переехали в замок в деревне Грязь. Общая площадь имущества юмориста составляет более трех тысяч квадратных метров. После того, как семья юмориста уехала из России, замок выставили на продажу. Однако до сих пор никто его не купил.

Российский бизнесмен Андрей Ковалев даже был готов приобрести жилье Галкина и Пугачевой. Когда появилось объявление о продаже замка, по словам предпринимателя, ему начали активно звонить журналисты, спрашивать, не хочет ли он его купить.

«Там была какая-то космическая сумма указана. Я посмотрел, здание очень странное. Я люблю старину. Сам живу в доме 18 века. У меня в собственности несколько памятников архитектуры. А это новодел, если называть вещи своими именами. И купить его может только очень странный человек. Жить в нем, мне кажется, невозможно, потому что он сделан под конкретных людей», — поделился бизнесмен с NEWS.ru.

Сначала, как рассказал Ковалев, он думал разместить там свою коллекцию доспехов и проводить выставки. Затем, по его словам, хотел открыть в замке частную школу. Однако цена, которую тогда просили за имущество, — 450 миллионов рублей — не устроила бизнесмена.

«Если бы это был обычный добротный коттедж на Рублевке, они его продали бы в течение недели. А это очень странное здание. Я уверен, что будущий покупатель купит только его как участок. Этот дом будет снесен, и на его месте будет построено что-то симпатичное, современное. Скажу честно, я вообще не знаю кто, кто купит этот дом. Только аукцион сможет определить кто. Вот моя усадьба Гребнева продавалась на аукционе три года — ни одного желающего, пока не появился я», — объяснил Ковалев.

Фото: NEWS.ru

Правда ли, что Меньшова покинула «Сегодня вечером» из-за Галкина

Шоу «Сегодня вечером» выходит на Первом канале с 2012 года. Сначала ее ведущим был Андрей Малахов. Затем, когда он ушел с канала, ведущими стали Максим Галкин и Юлия Меньшова. В 2021 году дочь режиссера покинула проект. В интервью на YouTube-каналу Надежды Стрелец Юлия рассказала, что они были непохожи с Галкиным, и им было сложно вместе вести шоу.

Когда в 2022 году началась СВО, руководство канала сменило Галкина на бывшего танцора Большого театра и нынешнего ректора Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе. Это было связано с отъездом юмориста из России и его антивоенными высказываниями. Первый выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе вышел в мае 2022-го.

Как Галкин опозорился в Израиле и не попал на Бали

После начала СВО Галкин, Пугачева и их дети эмигрировали в Израиль. 27 января 2024-го Галкин анонсировал выступление на Бали. Когда он прилетел на остров в Индонезии, его тут выдворили из страны. Причина таких действий не уточнялась, однако, в некоторых СМИ была информация о неких «черных списках» российских иноагентов, которые повлияли на отмену концертов ряда звезд.

Несмотря на то, что Максим постоянно признавался в любви Израилю в социальных сетях, одно из его выступлений вызвало гнев местных.

В марте 2024-го пятый муж Пугачевой сравнил себя с Иисусом. На сцене комик заявил, что ему 47 лет, и «ровно столько же мог прожить Иисус, если бы вовремя эмигрировал». Пользователи социальных сетей в РФ назвали такое поведение «кощунственным» и даже начали писать угрозы юмористу. По их мнению, «про Иисуса не стоило» шутить.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Снимут ли с Галкина статус иноагента в России

Галкин не раз пытался снять с себя статус иностранного агента и вернуться в Россию. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, каковы шансы у юмориста отменить решение Минюста РФ.

«Я думаю, что в рамках правового поля это [снять статус иноагента] маловероятно. Мне кажется, этот статус во-многом политизирован. Я представлял интересы некоторых агентов по оспариванию статуса. И формальная причина, по которым этих людей, моих доверителей, включили в реестр агентов, была надумана и ничем не подтверждена. Но, несмотря на это, суд, разумеется, признал внесение в реестр законным», — объяснил Жорин.

Также адвокат предположил, что в случае возвращения Галкина на родину на него могли бы завести административное или уголовное дело.

«Предполагаю, что с определенной степенью вероятности какие-то последствия произошли бы. Единственным препятствием является безусловная любовь россиян по отношению к его супруге, Алле Пугачевой. То есть, поэтому до сих пор не было возбуждено уголовное дело в отношении Галкина», — добавил Жорин.

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