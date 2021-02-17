Юлия Меньшова рассказала, почему ушла из передачи «Сегодня вечером»

https://static.news.ru/photo/9394736c-713f-11eb-9e9b-96000091f725_660.jpg Юлия Меньшова Фото: juliavmenshova/instagram.com

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, которая вместе с юмористом Максимом Галкиным вела на Первом канале программу «Сегодня вечером», рассказала, что из еженедельного телеэфира она ушла из-за неподходящей атмосферы, царившей в этой передаче.

Я человек, заточенный на смыслы. Мне прям без смыслов тяжело. В этих своих качествах мы с Галкиным очень непохожи, поэтому нам быть вдвоём ведущими было сложновато. Потому что он целил всё время в настроение, а я целила в последовательность, чтобы смысл какой-то высекался, — рассказала Меньшова в интервью Надежде Стрелец на её YouTube-канале.

Телеведущая также подчеркнула, что ей категорически не подходили способы, с помощью которых редакторы программы добивались высоких рейтингов. Она призналась, что полтора года пыталась пойти на компромисс с собой, но в итоге поняла, что такой формат ей не подходит. По её словам, атмосфера в шоу-бизнесе сильно отличается от атмосферы в театре или кино, а в «Сегодня вечером» приглашали гостей в основном из этой категории и найти с ними общий язык было проще Галкину.

По мнению Меньшовой, она не нравилась редакторам, поэтому при монтаже её часто вырезали, в результате Галкин получал больше эфирного времени, а потом возникли слухи об их конфликте. Меньшова назвала эти слухи неправдой.

У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный, — подчеркнула телеведущая.

Как писал NEWS.ru, до 30 лет Юлия Меньшова мучилась от комплексов и болезненно переживала сравнения с родителями. Актриса поведала, что мама с папой — Вера Алентова и Владимир Меньшов — были с ней строги, но справедливы. Своей профессиональной неудачей Меньшова считает интервью с Валерией — самый первый выпуск уже закрывшейся программы «Наедине со всеми». А самым сложным — разговор с Людмилой Максаковой, которая назвала вопросы Юлии в эфире откровенно глупыми и угрожала, что программа никогда не выйдет в эфир. Из коллег Меньшова восхищается тем, как делает интервью Юрий Дудь. По словам Юлии, она слабо подготовлена физически и не любит спорт, плохо знает иностранные языки («французский почти забыла, английский не доучила») и не может похвалиться танцевальными способностями.