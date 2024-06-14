Кудрявцева заменила оскандалившихся Ивлееву и Галкина на Премии МУЗ-ТВ Лера Кудрявцева вновь ведет Премию МУЗ-ТВ после скандалов с Ивлеевой и Галкиным

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева вернулась на музыкальную Премию МУЗ-ТВ в 2024 году. Предположительно, звезду позвали вновь стать лицом канала после того, как там отказались от Насти Ивлеевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Блогер и юморист были ведущими нескольких предыдущих церемоний МУЗ-ТВ.

14 июня Кудрявцева, как и прежде, встречала гостей на красной дорожке и задавала провокационные вопросы, передает корреспондент NEWS.ru. Вместе с ней ведущими премии стали Лолита, Николай Басков, Клава Кока и Владимир Маркони.

Скандал с «отменой» Кудрявцевой, проработавшей на канале МУЗ-ТВ 20 лет, произошел в 2020 году. Арман Давлетяров, занимавший на тот момент должность директора компании, не включил ее в список ведущих ежегодной премии, что обидело Леру. Она заявила тогда, что «друзья так не поступают».

Мое обращение было к тебе, Арман, а не к телеканалу МУЗ-ТВ. Просто мы соседи, друзья, и мне было бы приятнее, если бы ты со мной связался по телефону. Я ничего не имею против Оли Бузовой или премии. Желаю, чтобы все прошло хорошо. Я хотела донести, что друзья так не поступают. Вот и все, — отметила Кудрявцева.

После начала специальной военной операции в 2022-м премию перенесли на неопределенный срок. Весной 2024-го стало известно, что мероприятие состоится впервые за два года. На пресс-завтраке премии также назвали имена ведущих церемонии. Тогда Лолита поблагодарила канал за возможность вернуться на ТВ после скандала с «голой» вечеринкой.