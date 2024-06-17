Жорин объяснил, какие последствия ждут Галкина после его возвращения в РФ Адвокат Жорин считает, что в отношении Галкина не возбудили дело из-за Пугачевой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Маловероятно, что Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) удастся снять статус иноагента, считает звездный адвокат Сергей Жорин. Как он объяснил NEWS.ru, обычно суд всегда признавал включение в реестр законным. Адвокат не исключил, что иногда причины, по которым артисты попадали в этот список, были «надуманны».

Я думаю, что в рамках правового поля это (снять статус иноагента — NEWS.ru) маловероятно. Мне кажется, этот статус во многом политизирован. Я представлял интересы некоторых агентов по оспариванию статуса. И формальная причина, по которым этих людей, моих доверителей, включили в реестр агентов, была надумана и ничем не подтверждена. Но, несмотря на это, суд, разумеется, признал внесение в реестр законным, — объяснил Жорин.

Также адвокат высказал мнение, грозит ли Галкину возможное преследование в случае его возвращения в Россию. Как предположил Жорин, в отношении юмориста все еще не возбудили уголовное дело из уважения к его супруге.

Вот поэтому я предполагаю, что если бы он вернулся в Россию, то с определенной степенью вероятности какие-то последствия произошли бы. Единственным препятствием является безусловная любовь россиян по отношению к его супруге, Алле Пугачевой. То есть, это единственное препятствие, почему до сих пор не было возбуждено уголовное дело в отношении Галкина, — добавил адвокат.

Ранее продюсер Андрей Ковалев высказал мнение, что замок в деревне Грязь, принадлежавший Галкину, не продается, так как сама постройка весьма «странная». Как он предположил, будущий покупатель может приобрести имущество юмориста лишь ради участка. В таком случае новые хозяева снесут замок, считает Ковалев.