Продюсер Ковалев предположил, что ждет замок Галкина Продюсер Ковалев: покупатель замка Галкина купит его только как участок

Фото: NEWS.ru

Продюсер и бизнесмен Андрей Ковалев предположил в разговоре с NEWS.ru, что замок Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в деревне Грязь — очень странное здание. По его мнению, если бы постройка была обычным добротным коттеджем на Рублевке, ее можно было бы продать в течение недели. Ковалев считает, что покупатель приобретет замок только как участок.

Если бы это был обычный добротный коттедж на Рублевке, они его продали бы в течение недели. А это очень странное здание. Я уверен, что будущий покупатель купит только его как участок. Этот дом будет снесен, и на его месте будет построено что-то симпатичное, современное, — предположил продюсер.

Также Ковалев высказал мнение, что только аукцион сможет определить, кто купит замок в Грязи. В качестве примера он привел свою личную усадьбу, которая долго продавалась на аукционе.

Скажу честно, я вообще не знаю, кто купит этот дом. Только аукцион сможет определить кто. Вот моя усадьба Гребнева продавалась на аукционе три года — ни одного желающего, пока не появился я, — поделился Ковалев.

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