Внук Пугачевой продает ее дачу на Истре: зачем ему это надо, купят ли дом

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Никита Пресняков

Второй год внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков не может продать дачу бабушки на Истре и теперь хочет сдавать ее в долгосрочную аренду. Соответствующее объявление появилось на одном из российских сайтов о недвижимости. Есть ли у внука певицы шансы найти покупателя и почему ему не нужно это имущество — в материале NEWS.ru.

Чем примечательна дача Пугачевой на Истре

В загородном доме на Истре Пугачева проводила много времени одна и в кругу друзей. Трехэтажный коттедж площадью 780 квадратных метров расположен на берегу Истринского водохранилища в деревне Малые Бережки Солнечногорского района. Как сообщается на сайте объявлений о продаже и аренде недвижимости, дом выполнен в классическом дворцовом стиле и «при его строительстве и отделке использовались самые лучшие и дорогие материалов, доступные на том этапе».

На даче Примадонны есть домашний кинотеатр, кухня, столовая и гостиная с камином, рабочий кабинет, гостевая спальня, релакс-зона с бассейном и хаммамом, большая хозяйская спальня, гардеробные, общий холл с камином, просторная зона отдыха площадью 160 квадратных метров с видовыми панорамными окнами, баром и бильярдной, гараж на три машины, лифт и помещения для персонала.

«Участок буквально утопает в зелени, благодаря ландшафтному дизайну, растущим лесным и высаженным растениями, за ними своевременно ухаживают. На его территории есть спортивная и детская площадки, зона барбекю, а также гостевой деревянный дом», — написано в объявлении.

В дом проведены газ, вода и электричество, канализация.

Почему дача Пугачевой никак не продается

Еще год назад Никита Пресняков, уехавший после объявления мобилизации с женой Аленой Красновой покорять Америку, пытался продать дачу бабушки за 225 миллионов рублей. Спустя два года цена снизилась: в одном объявлении за дом хотят получить 136 миллионов рублей, в другом — уже 125 миллионов рублей. Недавно в тексте о продаже дачи появилась короткая приписка «возможна аренда на длительный срок». Дом готовы сдавать за 200 тыс. рублей.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов полагает, что главная причина, почему не продается дача Пугачевой на Истре, ее явная неликвидность.

«Дом очень большой для нынешних времен. Конечно, в 1990-х, когда был разгул бешеных денег, он мог считаться и маленьким. Но это дорого содержать и обслуживать. Чиновники, которые любили подобные дома, поприжали уши в с учетом внутриполитической ситуации, бизнесмены предпочитают не вкладывать средства в подобные объекты», — пояснил риелтор.

По словам Олега Самойлова, у дачи как объекта, безусловно, есть плюс — это собственный выход к Истре и личный причал. «Сделана ошибка, которая будет сильно мешать продаже. Не всякий риелтор сможет продать такой дом. Это серьезный проект, все, что там есть, на любителя, поэтому он требует выстраивания целой маркетинговой кампании и руководить этим должен один», — отметил специалист по недвижимости.

По мнению Самойлова, 125 и 136 миллионов, которые указаны в объявлениях, это весьма условная цена продажи, не исключено, что когда найдется реальный покупатель и произойдет выход на сделку, она снизится.

«Поможет ли имя Пугачевой при продаже? Мне бы хотелось ответить положительно, но, похоже, что это не так. Если бы это имело значение, то дачу давно бы продали. Да и вообще база объявлений — не тот ресурс, на котором выставляется подобная недвижимость. Значит, до этого уже были предприняты все попытки продать дом, сейчас это пытаются сделать таким лобовым методом», — объяснил эксперт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Зачем Преснякову продавать дачу Пугачевой

Пресняков часто приезжал на дачу к бабушке, когда она еще проводила там время. Сама Примадонна гордилась домом и даже показывала его журналистам телеканала «ТВ-6».

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов уверен, что Никита по-прежнему рассчитывает получить признание в США и не собирается возвращаться в Россию, поэтому пытается избавиться от недвижимости, которая ему не нужна.

Помимо этого, как считает собеседник NEWS.ru, внуку Пугачевой необходимы деньги на самореализацию в Штатах. Пресняков находится в США с осени 2022 года, но, по мнению Дворцова, не преуспел ни в музыкальной деятельности, ни в режиссуре клипов, между тем заработанные в России финансы имеют свойство закачиваться.

«Он наделся на то, что у него есть статус бабушки, все-таки она Пугачева, Примадонна, и думал, что когда он приедет, обоснуется, у него будет новый старт, новая карьера, большие деньги, многочисленные контракты, концерты и тому подобное, то есть все, что он имел в России, у него будет там. Но такого не будет, с уверенностью могу сказать», — высказал мнение Дворцов в разговоре с NEWS.ru.

Какая собственность осталась у Пугачевой в России

Замок в деревне Грязь Одинцовского района принадлежит не Пугачевой, а ее мужу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Это жилье давно выставлено на продажу, но, по словам специалистов по недвижимости, оно, как и дача на Истре, считается дорогим и неликвидным объектом, который тоже неудачно расположен.

У певицы была в собственности большая пятикомнатная квартира на Тверской улице стоимостью порядка 150 миллионов рублей, но она переписала жилье на дочь Кристину Орбакайте.

«Комсомольская правда» пишет, что из жилой недвижимости в Москве у Аллы Пугачевой осталась только одна квартира в Филипповском переулке, это подарок ее бывшего зятя Руслана Байсарова. Ее рыночная стоимость составляет около 300 млн рублей. У Примадонны также остался в собственности земельный участок площадью 1200 квадратных метров, предназначенный для садоводства, а также два гаража в Москве и Московской области по 650 тысяч рублей каждый, утверждает издание.

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