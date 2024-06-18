«Мы все хотим победы России»: как живет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

Владимир Шахрин

Бессменный лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин посетил творческую встречу в МИЦ «Известия», где ответил на вопросы корреспондента NEWS.ru. Как сейчас живет музыкант, что он говорил об СВО и покинувших Россию артистах?

Что Шахрин говорил об СВО

В мае 2023 года Шахрин рассказал, что лично знаком с жителями Донбасса, пережившими бомбежки. По его словам, в 2014 году в Екатеринбург, родной город лидера «Чайфа», приехала группа беженцев, которых разместили в санатории в Березовском, где у музыканта расположена дача. Шахрин приехал к ним познакомиться.

«В августе 2014-го в Екатеринбург приехала группа первых беженцев, которых разместили в санатории в небольшом городке Березовский, где у меня дача. Я поехал туда познакомиться с этими людьми, среди которых были в основном женщины и дети в летних вещах — шортах и шлепках. Они мне рассказали, как их начали бомбить», — поделился рокер в интервью aif.ru.

Музыкант признался, что впоследствии его называли «жертвой пропаганды». Шахрин опроверг подобные утверждения.

«Какая пропаганда, если я лично с этими людьми разговаривал?! И до сих пор общаюсь. <...> Я даже не пытаюсь спорить, когда мне говорят, что я жертва пропаганды. Какая мне еще нужна пропаганда? Мне этого достаточно», — сказал он.

В октябре 2022 года лидер «Чайфа» передал в военный госпиталь предметы личной гигиены и одежду. По словам Шахрина, группа с самого начала спецоперации помогает 205-й казачьей бригаде. Артист отметил, что хочет увидеть победу России в СВО.

«Сейчас не время впадать в уныние. Это не приблизит окончание спецоперации ни на минуту. А вот как раз такие активные действия, как помощь нашим ребятам, могут приблизить ее окончание. На данный момент ситуация такая, что спецоперация может закончиться только победой одной из сторон. И, конечно, мы все хотим, чтобы это была победа России», — заявил Шахрин в беседе с KP.RU.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Шахрин

Что Шахрин говорил об уехавших артистах

В сентябре 2023 года лидер «Чайфа» в интервью журналистке Лилии Абрамовой признался, что реакция некоторых рок-музыкантов на СВО оказалась для него неожиданной и непонятной. В частности, он высказался о лидере группы «Аквариум» Борисе Гребенщикове (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Мне казалось, что Борис Борисович Гребенщиков над ситуацией, такая буддистская история. И вдруг он начал говорить, что участвует в концерте, который собирает средства для ВСУ. Для меня исчез кумир. Я его прям любил, и вдруг песочный человек рассыпался. Вижу только пожилого озлобленного человека», — отметил Шахрин.

Кроме того, музыкант упомянул и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Шахрин напомнил, как Макаревич находился в компании президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Я был на концерте на Красной площади, концерт задерживался, мы все сидели, ждали, когда начнется концерт. <...> Потом открылись ворота Спасской башни, оттуда вышел Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев и Андрей Макаревич. Они прошли, сели в первом ряду, и концерт начался. Ты вхож был, ты дружил с людьми из первого пула. Что тебя так заглючило?» — задавался вопросом рокер.

Также Шахрин оценил поведение лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. По мнению музыканта, его коллега всегда воспринимал любого руководителя как оппонента. Как предположил лидер «Чайфа», Шевчук обижен на Путина за то, что президент не узнал его, когда рокер хотел задать провокационный вопрос во время встречи с членами благотворительного фонда «Подари жизнь» в 2010 году.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU Владимир Шахрин

Как сейчас живет Шахрин

В настоящее время музыкант продолжает заниматься творческой работой. Так, 27 июня в московском саду «Эрмитаж» пройдет концерт «Чайфа» по случаю юбилея Шахрина — 22 июня артисту исполнится 65 лет.

18 июня Шахрин посетил творческую встречу в МИЦ «Известия», на которой рассказал, что помогает ему сохранять рокерскую энергетику. По словам Шахрина, все дело в зарядке, которую он делает под виниловую пластинку. Также он отметил, что этому способствует пример старших рокеров из Rolling Stones или Пола Маккартни из The Beatles.

«Сам себя иногда спрашиваю, ты чего такой бодрый, тебе 65 лет. Есть очень приземленное объяснение. Последние 10 лет каждое утро практически стараюсь делать зарядку. У меня есть дома виниловая пластиночка, она играет 40 минут. Я пытаюсь размять свою тушку», — передает слова Шахрина корреспондент NEWS.ru.

Кроме того, музыкант поделился творческими планами. Он сообщил, что в 2025 году у «Чайфа» выйдет новый альбом. Кроме того, у группы запланирован юбилейный тур.

«Мы репетируем новый альбом. Следующий год у нас юбилейный, мы хотим к нему сами себе сделать подарок — записать новый альбом. Есть новые 11 песен, это как раз на альбом. Первые четыре песни мы репетируем. И мы начали готовить юбилейный тур на следующий год — 40 лет группе. Мы так медленно раскачивались, но на данный момент есть концепция самого концерта, есть афиша, есть какое-то световое, сценическое решение, есть программа, которую мы сделали», — рассказал Шахрин.

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