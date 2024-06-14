Лепс впервые после развода вышел в свет с новой возлюбленной Лепс рассказал, что его возлюбленная пока не решила стать его невестой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс со спутницей

На премии МУЗ-ТВ 2024 певец Григорий Лепс впервые появился с молодой девушкой, которая сильно младше него. Юморист Владимир Маркони спросил у исполнителя, считает ли он эту девушку невестой. Лепс отметил, что на этот вопрос пока нет четкого ответа.

Она пока не решила, но, скорее всего, да, — ответил Лепс.

Также певец рассказал, что он думает о молодых музыкантах. По его мнению, в стране много талантливых артистов, но сказать, у кого из них успешное будущее, он не может.

У нас очень много талантливых ребят и девчат, но кто из них дойдёт до финишной прямой, я пока не могу сказать. Они прекрасны в своих направлениях, своей музыке, в своей сфере. Вот я уже так не смогу, какой бы опыт у меня ни был, а у них это получается, — добавил артист.

В конце беседы Маркони заметил, что спутница Лепса надела на шею колье, подходящее под костюм певца. Он пошутил по этому поводу, назвав девушку «аксессуаром» певца.

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