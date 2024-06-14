Лепс рассказал, кому достанется его имущество после смерти Певец Лепс пообещал оставить наследство детям после смерти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Популярный певец Григорий Лепс пообещал оставить имущество детям после своей смерти, так как уже составил завещание. Он заявил об этом во время участия в программе «Светская хроника» Пятого канала и добавил, что также планирует построить дом на участке земли в Тверской области.

Детям, конечно. Кому достанется, — уточнил исполнитель.

Согласно данным телеканала, состояние певца оценивается в 500 млн рублей. Кроме того, Лепс является владельцем элитной квартиры на западе Москвы стоимостью в 70 млн рублей, особняка в Подмосковье примерно за 1 млрд рублей и участка земли в Тверской области. На последнем артист планирует построить еще один дом, но не станет экономить на предстоящем проекте. После завершения работ исполнитель собирается завести собак и зажить обычной жизнью. Сейчас певец живет в коттедже на престижном Новорижском шоссе, где он арендовал 40 гектаров леса, пишет издание.

Лепс ранее рассказал, что выступал против того, чтобы отправлять детей на учебу в заграничные заведения. Однако ему пришлось согласиться с решением семьи. Артист также выразил надежду, что после обучения наследники вернутся домой с новыми знаниями.