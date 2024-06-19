Урон здоровью, трудности: чем обернулся долгожданный выход Миддлтон

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королевский репортер Кэти Николл заявила, что появление страдающей онкологией Кейт Миддлтон на параде Trooping the Color нанесло серьезный урон состоянию ее здоровья. Почему принцессе стало хуже, что известно о ее состоянии?

Как выход в свет повлиял на состояние Миддлтон

По словам Николл, причиной этому стали и подготовка, и длительное нахождение на глазах у толпы, которые сильно вымотали монаршую особу.

«Я не думаю, что мы сможем увидеть ее на публике в ближайшее время. Это потребует некоторого восстановления. Подготовка к мероприятию отняла огромное количество времени, усилий и энергии. Она долгое время была на ногах. Был момент, когда она наблюдала за парадом… и ей предложили место, которое она с благодарностью приняла. Это всего лишь небольшое признание того, что она уже не так сильна и не так здорова, как была до того, как пошла на лечение», — заметила Николл.

Супруга принца Великобритании Уильяма 15 июня впервые появилась в обществе после диагностирования у нее рака. Принцессу Уэльскую заметили в машине, которая прибыла в Букингемский дворец, чтобы принять участие в ежегодном королевском кавалерийском параде Trooping the Colour.

По данным СМИ, принцесса Уэльская в традиционном шествии по Лондону проехала в экипаже вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Как Миддлтон вела себя на параде

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон изучил поведение страдающей от онкологического заболевания принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. По словам Стэнтон, Миддлтон не сумела скрыть волнение после возвращения к королевским обязательствам.

«Глядя на первую фотографию Кейт Миддлтон и принца Уильяма, направляющихся на церемонию вместе, Кейт использует маскирующую улыбку. Это ее игровое лицо», — объяснил эксперт.

Принцесса Уэльская пыталась внешне сохранить самообладание, но ее улыбка демонстрировала, что Миддлтон хочет, чтобы ею гордились, подчеркнул эксперт. Принцесса помахала толпе лишь несколько раз, что может говорить о попытке избежать внимания и соблюдении дистанции, считает Стэнтон.

Что говорят о состоянии принцессы

Профайлер Денис Давыдов в разговоре с NEWS.ru предположил, что Кейт Миддлтон очень тяжело переносит лечение от рака. Он обратил внимание на то, что супруге принца Уильяма тяжело даже просто долго стоять на одном месте. При этом, как уточнил эксперт, Миддлтон старается держаться мужественно.

«Видно, что лечение Миддлтон переносит очень тяжело, но старается не показывать, держится мужественно. Судя по кадрам и фото, она себя бережет, даже когда ходит. Ей даже стоять долго тяжело на одном месте, всегда ищет более удобное положение, передвигается очень аккуратно, пытается максимально контролировать движения», — пояснил Давыдов.

Он отметил, что, судя по опубликованным в Сети кадрам, у принцессы Уэльской изменилась биомеханика движений. Профайлер допустил, что лечение еще продолжается, а реабилитация пока могла не начаться.

«Меняется и биомеханика движений. Судя по всему, лечение продолжается, а реабилитация либо еще не началась, либо не закончилась. Изредка ей удается расслабиться, но таких моментов крайне мало. Судя по всему, она чувствует себя одинокой. Старается чаще общаться со своими детьми», — заключил эксперт.

Кэти Николл в беседе с The Sun заявила, что Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями на первом этапе химиотерапии в процессе борьбы с раком.

«Источники, очень близкие к принцессе Уэльской, сообщили мне, что поначалу у нее были проблемы с лечением. Эта профилактическая химиотерапия — вещь не из приятных. Это случилось после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления — никто не хотел бы дополнительно проходить лечение», — поделилась Николл.

По словам королевского эксперта, Кейт в тот период требовалось мобилизовать все свои силы. Однако эти усилия были не напрасны — состояние принцессы Уэльской было стабилизировано.

Читайте также:

Королевская семья Британии: последние новости, заявление Миддлтон о раке

Булимия Дианы, рак Миддлтон, пьянство Маргарет: что губит принцесс Британии

Королевская семья Британии: последние новости, отдых Миддлтон, имя Маркл